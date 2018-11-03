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Пушки Джеймса Милнера и Александра Ляказетта, которые сделали красное противостояние АПЛ еще горячее

Пушки Милнера и Ляказетта, которые сделали красное противостояние АПЛ еще горячее
Eurosport

39 мин. назад

Это было хорошо.

«Арсенал» и «Ливерпуль» скатали раскаленную ничью – 1:1.

Во втором тайме Бернд Лено потерял мяч, и Джеймс Милнер проворно выскочил на добивание с расстояния пенальти. 50-й мяч британца в АПЛ – и один из самых зрелищных.

На 80-й минуте страйкер «Арсенала» Александр Ляказетт вышел один на один с Алиссоном, спровоцировал его на ошибку и ловко лупанул в дальний.

  • В таблице АПЛ «Арсеналу» еще гнаться и гнаться за мерсисайдцами: «Ливерпуль» на первой строчке (27 очков), лондонцы – на четвертой (23).
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