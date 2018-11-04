Унаи Эмери – король, а не тренеришка. Он сыграл с Юргеном Клоппом вничью, но разнес его тактически

Эмери придумал идеальный стартовый план – прессинг «Ливерпуля» провалился

С каждым годом работы в «Ливерпуле» Юрген Клопп все дальше уходит от безумного прессинга. В этом сезоне против топ-соперников «красные» играли довольно пассивно. Форварды (Мане, Салах, Фирмино) не бегали за защитниками соперников, а ждали, пока те отдадут передачу на полузащитников, перехватывали мяч и раскручивали контратаки. Аналогичный план Клопп выбрал на игру с «Арсеналом». В первом тайме «Ливерпуль» использовал высокий прессинг, только когда Лено вводил мяч от ворот коротким пасом.

Эмери поставил на атаки через левый фланг. В этой зоне самые индивидуально сильные игроки «Арсенала» (Озил и Обамеянг) играли против самого ленивого (Салаха) и не такого крутого (Александр-Арнольд) футболистов «Ливерпуля». Почти каждое второе наступление «канониров» (45%) прошло через левый фланг.

План Эмери сработал, хотя дело не только в отдельных футболистах, но и в том самом пассивном прессинге «Ливерпуля». На послематчевой пресс-конференции Клопп несколько раз повторил, что в первом тайме его команда не была достаточно компактной в середине поля. Вейналдум и Фабиньо не помогали атакующей тройке сдерживать двух центральных защитников и полузащитников соперника. Игроки «Арсенала» имели численный перевес (4 против трех, или даже 5 – если считать крайнего защитника) и спокойно разгоняли атаки. Особенно круто это выходило у Джаки, отдавшего несколько лазерных пасов на Озила и Обамеянга, открывавшихся как раз на левом фланге.

Джака отдает передачу между линиями на ОбамеянгаEurosport

Наступления «Арсенала» становились менее опасными в двух ситуациях: если «Ливерпуль» включал очень высокий прессинг или если Вейналдум помогал игрокам атаки в отборе мяча. Правда, чаще всего это не происходило, и команда Эмери легко продвигала мяч из защиты вперед. Очень показательный момент случился на 30-й минуте: Фабиньо, кажется, понял основную проблему «Ливерпуля» и побежал в прессинг вслед за тройкой нападения, но ни Вейналдум, ни Милнер его не поддержали. Как следствие, «Арсенал» легко отрезал бразильца длинной передачей в оставленную им зону.

Эмери выключил центр «Ливерпуля» мощным прессингом

Главная особенность «Арсенала» Эмери в игре без мяча – подстройка под определенного соперника. Например, против «Сити» нападающие «Арсенала» блокировали конкретную зону, а игроков «Челси» разбирали персонально. С «Ливерпулем» Эмери выбрал максимально смелый подход, в основе которого высокий прессинг четырех игроков атаки четырех защитников соперника. Цель – форсировать «Ливерпуль» на неподготовленные длинные передачи или потери мяча на чужой половине поля. План сработал идеально: мерсисайдцы играли практически без полузащиты, а основной идеей по продвижению мяча вперед были диагонали Робертсона на Салаха.

Агрессивный персонально-ориентированный прессинг «Арсенала»Eurosport

Статистика подтверждает: центр поля «Ливерпуля» был выключен. Один Гранит Джака совершил почти столько же касаний мяча, сколько Милнер, Фабиньо и Вейналдум вместе взятые (118 против 138). Агрессивный подход «Арсенала» вскрыл старые слабости Клоппа: ни одна его команда не была мастером выхода из-под жирного прессинга. В последнем матче к этому добавилась несыгранность полузащиты: Фабиньо еще не освоился в «Ливерпуле» и совершает глупые ошибки. Впрочем, структурные проблемы тоже не стоит недооценивать: «красные» не всегда располагались оптимально и часто не поддерживали партнера, продвигающего мяч.

«Ливерпуль» создавал моменты, только когда «Арсенал» откатывался в оборону. Ляказетт и Озил не оказывали необходимого давления на центральных защитников соперника – тем хватало времени и способностей, чтобы исполнить диагональ за спину игрокам обороны.

Согласно ожидаемым голам, по ходу первого тайма «Арсенал» создал в два раза больше опасности, чем «Ливерпуль». Справедливая оценка такова: хозяевам банально не повезло отличиться.

«Ливерпуль» уходит еще глубже. План сработал, но забитый гол – индивидуальная ошибка

У Клоппа точно была серьезная причина не прессинговать «Арсенал». Чтобы вернуть команде компактность, он откатил ее еще глубже, до середины поля, и перевел с более агрессивной схемы 4-3-3 на более оборонительную 4-4-2. Эту конфигурацию немец уже тестил в матчах против более слабых соперников – «Кардиффа» и «Црвены Звезды». Главные изменения произошли на правом фланге: вместо Мане туда отправился Милнер (сенегалец перешел на позицию левого крайнего полузащитника), а Салах и Фирмино составили пару нападающих. Таким образом, «Арсенал» перегружал зоны рядом с центром поля с еще большей легкостью: четырем игрокам противостояли не три, как в первом тайме, а два. Это компенсировалось лучшей страховкой более глубоких пространств. Фабиньо часто ошибался, играя страхующего опорника в первом тайме – ему точно была нужна помощь Вейналдума.

Другое важное изменение во втором тайме – акцент сместился с левого фланга атаки «Арсенала» на правый. Интересно, случайность это или сознательный ход Эмери. В любом случае, изменение тактики помогло мерсисайдцам. Несмотря на индивидуальные ошибки, «Ливерпуль» во второй половине сыграл в обороне надежнее, чем в первом. Перемены произошли и в игре «Ливерпуля» с мячом: визуально показалось, что Клопп попросил Вейналдума и Фирмино играть глубже, чем в первом тайме, и разбивать прессинг «канониров» через центр. Крайние защитники, напротив, поднялись выше и не участвовали в розыгрыше мяча так часто, как в первом тайме.

В любом случае, гол «Ливерпуля» – следствие двух индивидуальных ошибок. Неизвестно, какая хуже: если Лено просто сыграл неаккуратно на выходе, то Джака откровенно забил на ворвавшегося в штрафную вторым темпом Милнера. Этим действием швейцарец испортил впечатление от шикарного перформанса.

Джака не следит за Милнером. Через несколько секунд Джеймс положит голEurosport

Эмери идеально прочувствовал игру

В конце матча Эмери произвел классную перестановку – отправил Ивоби на позицию крайнего защитника. Алекс вышел на поле просто в качестве замены Мхитаряну на правом фланге. Уже через две минуты «Арсенал» провел через эту зону опасную атаку: Озил увел полузащитника «Ливерпуля» из правого полуфланга, туда открылся Ляказетт и отдал неточную передачу Ивоби. Через две минуты на поле появился Рэмзи – формально на позиции Ивоби. На самом деле нигериец ушел на противоположный край, а Аарон заиграл везде – опускался на каждый из флангов и даже в глубину. В современном «Арсенале» права на это не имеет даже Озил. Наконец, на 78-й минуте в центр нападения к Ляказетту вышел Уэлбек, а на правый фланг перешел Месут.

Гол – идеальное сочетание того, что у «Арсенала» получалось весь матч (выход из прессинга через создание численного преимущества) и гениальной игры Рэмзи. За несколько секунд до гола он сместился из центра на левый фланг, чем отвлек Милнера и Арнольда. В свободное пространство как раз и забежал Ляказетт. Важный момент: перед забитым голом центральные защитники «Ливерпуля» оказались в очень трудной для обороны ситуации – два защитника против двух нападающих. Это – одна из фишек нового «Арсенала». Эмери практикует ее весь сезон и во многом ради этого выпускает в стартовом составе и Ляказетта, и Обамеянга.

Рэмси рывком освобождает зону, куда пойдет передача ИвобиEurosport

Игрок матча: Гранит Джака

Крутость этого парня подчеркнет только продвинутая статистика вроде той, которая считает число отрезанных передачами игроков соперника. Пока ее нет, вам придется поверить на слово: в матче против «Ливерпуля» Гранит был лучшим в продвижении мяча. Больше всего касаний, больше всего передач: он, а не Озил – главный плеймейкер этого «Арсенала». Эмери солидно прокачал швейцарца. Болельщикам «канониров» нужно просто смириться со всеми его ошибками в обороне.

Другие тексты Никиты Бобылева:

У английских топов и «Реала» новый способ растить звезд. Гранды станут еще сильнее

В Голландии вырос новый идеальный плеймейкер. «Барса» хочет заменить им Бускетса

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте