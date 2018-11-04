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Унаи Эмери – король, а не тренеришка. Он сыграл с Юргеном Клоппом вничью, но разнес его тактически

Эмери – король, а не тренеришка. Он сыграл с Клоппом вничью, но разнес его тактически
Никита Бобылев

1 час назадОбновлено 3 мин. назад

Разбор матча, где даже Бернд Лено не помог «Ливерпулю» победить.

Эмери придумал идеальный стартовый план – прессинг «Ливерпуля» провалился

С каждым годом работы в «Ливерпуле» Юрген Клопп все дальше уходит от безумного прессинга. В этом сезоне против топ-соперников «красные» играли довольно пассивно. Форварды (Мане, Салах, Фирмино) не бегали за защитниками соперников, а ждали, пока те отдадут передачу на полузащитников, перехватывали мяч и раскручивали контратаки. Аналогичный план Клопп выбрал на игру с «Арсеналом». В первом тайме «Ливерпуль» использовал высокий прессинг, только когда Лено вводил мяч от ворот коротким пасом.

Эмери поставил на атаки через левый фланг. В этой зоне самые индивидуально сильные игроки «Арсенала» (Озил и Обамеянг) играли против самого ленивого (Салаха) и не такого крутого (Александр-Арнольд) футболистов «Ливерпуля». Почти каждое второе наступление «канониров» (45%) прошло через левый фланг.

План Эмери сработал, хотя дело не только в отдельных футболистах, но и в том самом пассивном прессинге «Ливерпуля». На послематчевой пресс-конференции Клопп несколько раз повторил, что в первом тайме его команда не была достаточно компактной в середине поля. Вейналдум и Фабиньо не помогали атакующей тройке сдерживать двух центральных защитников и полузащитников соперника. Игроки «Арсенала» имели численный перевес (4 против трех, или даже 5 – если считать крайнего защитника) и спокойно разгоняли атаки. Особенно круто это выходило у Джаки, отдавшего несколько лазерных пасов на Озила и Обамеянга, открывавшихся как раз на левом фланге.

Джака отдает передачу между линиями на Обамеянга

Джака отдает передачу между линиями на ОбамеянгаEurosport

Наступления «Арсенала» становились менее опасными в двух ситуациях: если «Ливерпуль» включал очень высокий прессинг или если Вейналдум помогал игрокам атаки в отборе мяча. Правда, чаще всего это не происходило, и команда Эмери легко продвигала мяч из защиты вперед. Очень показательный момент случился на 30-й минуте: Фабиньо, кажется, понял основную проблему «Ливерпуля» и побежал в прессинг вслед за тройкой нападения, но ни Вейналдум, ни Милнер его не поддержали. Как следствие, «Арсенал» легко отрезал бразильца длинной передачей в оставленную им зону.

Эмери выключил центр «Ливерпуля» мощным прессингом

Главная особенность «Арсенала» Эмери в игре без мяча – подстройка под определенного соперника. Например, против «Сити» нападающие «Арсенала» блокировали конкретную зону, а игроков «Челси» разбирали персонально. С «Ливерпулем» Эмери выбрал максимально смелый подход, в основе которого высокий прессинг четырех игроков атаки четырех защитников соперника. Цель – форсировать «Ливерпуль» на неподготовленные длинные передачи или потери мяча на чужой половине поля. План сработал идеально: мерсисайдцы играли практически без полузащиты, а основной идеей по продвижению мяча вперед были диагонали Робертсона на Салаха.

Агрессивный персонально-ориентированный прессинг «Арсенала»

Агрессивный персонально-ориентированный прессинг «Арсенала»Eurosport

Статистика подтверждает: центр поля «Ливерпуля» был выключен. Один Гранит Джака совершил почти столько же касаний мяча, сколько Милнер, Фабиньо и Вейналдум вместе взятые (118 против 138). Агрессивный подход «Арсенала» вскрыл старые слабости Клоппа: ни одна его команда не была мастером выхода из-под жирного прессинга. В последнем матче к этому добавилась несыгранность полузащиты: Фабиньо еще не освоился в «Ливерпуле» и совершает глупые ошибки. Впрочем, структурные проблемы тоже не стоит недооценивать: «красные» не всегда располагались оптимально и часто не поддерживали партнера, продвигающего мяч.

«Ливерпуль» создавал моменты, только когда «Арсенал» откатывался в оборону. Ляказетт и Озил не оказывали необходимого давления на центральных защитников соперника – тем хватало времени и способностей, чтобы исполнить диагональ за спину игрокам обороны.

Согласно ожидаемым голам, по ходу первого тайма «Арсенал» создал в два раза больше опасности, чем «Ливерпуль». Справедливая оценка такова: хозяевам банально не повезло отличиться.

«Ливерпуль» уходит еще глубже. План сработал, но забитый гол – индивидуальная ошибка

У Клоппа точно была серьезная причина не прессинговать «Арсенал». Чтобы вернуть команде компактность, он откатил ее еще глубже, до середины поля, и перевел с более агрессивной схемы 4-3-3 на более оборонительную 4-4-2. Эту конфигурацию немец уже тестил в матчах против более слабых соперников – «Кардиффа» и «Црвены Звезды». Главные изменения произошли на правом фланге: вместо Мане туда отправился Милнер (сенегалец перешел на позицию левого крайнего полузащитника), а Салах и Фирмино составили пару нападающих. Таким образом, «Арсенал» перегружал зоны рядом с центром поля с еще большей легкостью: четырем игрокам противостояли не три, как в первом тайме, а два. Это компенсировалось лучшей страховкой более глубоких пространств. Фабиньо часто ошибался, играя страхующего опорника в первом тайме – ему точно была нужна помощь Вейналдума.

Другое важное изменение во втором тайме – акцент сместился с левого фланга атаки «Арсенала» на правый. Интересно, случайность это или сознательный ход Эмери. В любом случае, изменение тактики помогло мерсисайдцам. Несмотря на индивидуальные ошибки, «Ливерпуль» во второй половине сыграл в обороне надежнее, чем в первом. Перемены произошли и в игре «Ливерпуля» с мячом: визуально показалось, что Клопп попросил Вейналдума и Фирмино играть глубже, чем в первом тайме, и разбивать прессинг «канониров» через центр. Крайние защитники, напротив, поднялись выше и не участвовали в розыгрыше мяча так часто, как в первом тайме.

В любом случае, гол «Ливерпуля» – следствие двух индивидуальных ошибок. Неизвестно, какая хуже: если Лено просто сыграл неаккуратно на выходе, то Джака откровенно забил на ворвавшегося в штрафную вторым темпом Милнера. Этим действием швейцарец испортил впечатление от шикарного перформанса.

Джака не следит за Милнером. Через несколько секунд Джеймс положит гол

Джака не следит за Милнером. Через несколько секунд Джеймс положит голEurosport

Эмери идеально прочувствовал игру

В конце матча Эмери произвел классную перестановку – отправил Ивоби на позицию крайнего защитника. Алекс вышел на поле просто в качестве замены Мхитаряну на правом фланге. Уже через две минуты «Арсенал» провел через эту зону опасную атаку: Озил увел полузащитника «Ливерпуля» из правого полуфланга, туда открылся Ляказетт и отдал неточную передачу Ивоби. Через две минуты на поле появился Рэмзи – формально на позиции Ивоби. На самом деле нигериец ушел на противоположный край, а Аарон заиграл везде – опускался на каждый из флангов и даже в глубину. В современном «Арсенале» права на это не имеет даже Озил. Наконец, на 78-й минуте в центр нападения к Ляказетту вышел Уэлбек, а на правый фланг перешел Месут.

Гол – идеальное сочетание того, что у «Арсенала» получалось весь матч (выход из прессинга через создание численного преимущества) и гениальной игры Рэмзи. За несколько секунд до гола он сместился из центра на левый фланг, чем отвлек Милнера и Арнольда. В свободное пространство как раз и забежал Ляказетт. Важный момент: перед забитым голом центральные защитники «Ливерпуля» оказались в очень трудной для обороны ситуации – два защитника против двух нападающих. Это – одна из фишек нового «Арсенала». Эмери практикует ее весь сезон и во многом ради этого выпускает в стартовом составе и Ляказетта, и Обамеянга.

Рэмси рывком освобождает зону, куда пойдет передача Ивоби

Рэмси рывком освобождает зону, куда пойдет передача ИвобиEurosport

Игрок матча: Гранит Джака

Крутость этого парня подчеркнет только продвинутая статистика вроде той, которая считает число отрезанных передачами игроков соперника. Пока ее нет, вам придется поверить на слово: в матче против «Ливерпуля» Гранит был лучшим в продвижении мяча. Больше всего касаний, больше всего передач: он, а не Озил – главный плеймейкер этого «Арсенала». Эмери солидно прокачал швейцарца. Болельщикам «канониров» нужно просто смириться со всеми его ошибками в обороне.

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