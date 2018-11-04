Юрген Клопп – о Суперлиге: «Звучит заманчиво, потому что будет меньше игр и больше денег»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об идее создания европейской Суперлиги.

«Меня полностью устраивает то, как клубный футбол устроен на данный момент. Очевидно, что эта идея не будет реализована в ближайшие сроки – я даже не уверен, что кто-то вообще об этом говорил.

На самом деле, тут сложно составить мнение. Но это звучит заманчиво, так как в Суперлиге будет намного меньше матчей и намного больше денег», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

На днях сайт Football Leaks обнародовал итоги расследования, в ходе которого стало известно, что европейские топ-клубы обсуждали идею создания Суперлиги в обход существующей Лиги чемпионов.

В матче 11-го тура АПЛ «Ливерпуль» Клоппа на выезде сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1).

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