Баркли был глупым и переоцененным. Сарри научил Росса читать игру и сделал из него джокера «Челси»

Трансфер Росса Баркли в «Челси» стал худшим по версии The Ringer в прошлом сезоне АПЛ. В январе «синие» спустили на игрока 20 миллионов фунтов. Сомнительное решение, учитывая два факта. Во-первых, контракт Росса с «Эвертоном» истекал всего через полгода. Во-вторых, на «Стэмфорд Бридж» он приехал уже травмированным.

На самом деле сделка могла состояться еще летом, но сорвалась в последний момент. По версии Баркли, он сам не хотел торопиться. По версии Джоуи Бартона, Конте просто выключил телефон перед дедлайном и не одобрил переход. Второй вариант звучит бредово только в теории. Антонио требовал от «Челси» игроков из своего шорт-листа; когда не получал их – ссорился с руководством.

Мнение коуча насчет Баркли проиллюстрировал кубковый матч с «Арсеналом». Росс появился на замену вместо Виллиана, дебютировал за новый клуб, ожидаемо провалился и спровоцировал публичную атаку от Конте. «В наших условиях непросто проводить ротацию. Особенно непросто, когда в запасе только Росс Баркли», – сказал итальянец.

Росс Баркли («Челси»)Getty Images

В общей сложности Баркли отбегал за «Челси» всего 131 минуту в АПЛ. Несмотря на проблемы Дринкуотера и Фабрегаса, Росс стал пятым выбором в полузащите. Ужасно для парня, который еще четыре года назад претендовал на приз лучшему молодому игроку лиги.

Смена тренера возбудила англичанина, но ненадолго. Росс достойно отыграл в предсезонке, однако перед самым стартом выхватил претензию уже от Сарри. Маурицио посоветовал игроку прибавить в защите и стать сильнее с тактической точки зрения.

Взбучка от Сарри – совсем не сюрприз. На то же жаловался Рональд Куман в «Эвертоне». Голландцу не нравилось, что Баркли слишком часто идет в дриблинг и, как следствие, теряет мячи. Более того, Куман рассказал, что Росс больше не может выезжать за счет одного таланта, и даже усомнился, что он реализует весь потенциал.

Раскрутиться в медиа Баркли позволили только паспорт и хорошее резюме. С точки зрения игры и стабильности к Россу всегда были вопросы. Бывший тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс однажды шикарно разнес его, сравнив с малышом на детской площадке.

«Если бы я играл с ним в одной команде, то мы бы постоянно спорили. И даже не в каждой игре, а каждые пять минут. Он бежит с мячом, когда должен избавиться от него и отдать пас. Он отдает пас, когда должен сам продвинуться к воротам. Он как минимум плох в принятии решений», – объяснил Сунесс.

Ужасное чтение игры от Росса продемонстрировал матч за Суперкубок с «Ман Сити». Перед первым голом «горожан» Джорджиньо рукой показал Баркли занять опорную. Росс не считал подсказку партнера, позволил сопернику вскрыть центр поля и организовать результативную атаку. Казнь от Сарри вышла уже через три дня – «Челси» взял на позицию Баркли Матео Ковачича.

Подсказка Джорджиньо на 0:04

Приход конкурента, роль запасного и слабое первое впечатление на тренера – едва ли идеальные перспективы для игрока, который рвался в сборную. Чтобы изменить ситуацию, Росс взялся за себя: в тренажерке еще больше прокачивал мышцы, дома – смотрел за «Наполи» Сарри и прокачивал мозг.

Усердие Росса проявлялось и раньше. Три года назад Баркли рассказывал, что изучает видео с игрой Зидана, Озила и Туре, и даже обещал скопировать их лучшие приемы. Но если раньше у Росса не было тренера, который бы научил понимать игру на уровне звезд, то теперь он появился в лице Сарри.

«Мне помогает его философия. Предыдущие тренеры меня почти не развивали, но с Сарри я лучше понимаю футбол. Он требует от нас высокого прессинга: когда мы отнимаем мяч у чужих ворот, нам проще организовать момент и пробить по воротам. Сейчас я понимаю каждый аспект игры», – рассказывал Баркли.

Маурицио Сарри – главный тренер «Челси»Getty Images

Привыкание Росса к прессингу привело к ассисту в игре с «Саутгемптоном». Баркли первым отреагировал на потерю, перехватил мяч и вывел Азара один на один. За этим последовала серия из трех голов и двух результативных передач. Еще – первый за два года матч за Англию в старте. По словам самого Росса, он выдал, возможно, лучшие две недели в карьере.

Судя по поведению, парень действительно изменился. Когда его критиковал Куман, Росс подходил к коучу и спрашивал, почему голландец так часто унижает его при репортерах. Сарри тоже не стеснялся в репликах, но Баркли, наконец, повзрослел – теперь англичанин воспринимает разнос, как возможность выйти на новый уровень.

Статистика подтверждает это. В «Эвертоне» Баркли вступал в дриблинг пять раз за матч, в «Челси» – всего 1,5. Такой спад не означает регресс. Наоборот, Росс лучше чувствует игру, чаще замечает открывания партнеров и реже ошибается. По сравнению с мерсисайдским клубом Баркли в два раза меньше теряет мяч и покрывает на 1,5 км больше в среднем за игру.

Сарри использовал один состав в «Наполи» и почти не доверял запасным, но Баркли умудрился изменить его мнение всего за два месяца. После яркой игры с «Саутгемптоном» Маурицио признал: у Росса не осталось слабых мест, он стал взрослее даже при игре в защите. Такой парень – полезная опция как для старта, так и для скамейки запасных.

Умение Баркли пробить издали и сыграть на стандарте особенно пригодится этой версии «Челси». Нападающие «синих» почти не забивают; голевая нагрузка распределяется хаотично. Чтобы облегчить задачу Азару, «Челси» нужна подстраховка от полузащитников. Результативные действия Росса уже помогли сыграть вничью с «Юнайтед» и ушатать «Бёрнли».

Сам игрок уже признался, что хотел бы забивать с частотой Лэмпарда. Если у Росса получится, «синие» получат полузащитника с 20 голами за сезон. Сборной Англии не хватает моментов с игры, поэтому там Баркли видят новым Полом Гаскойном. Слегка поспешное сравнение, но работа с Сарри и желание работать – перспективное комбо, чтобы его оправдать.

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