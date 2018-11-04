Eurosport
Ярошик – чемпион Англии или нет? Угадай, кто выигрывал АПЛ с «Челси»
Изи тест для поклонников «синих».
Сегодня «Челси» в рамках 11-го тура АПЛ сыграет с «Кристал Пэлас» и в случае победы догонит «Ливерпуль». Команда Маурицио Сарри идет в чемпионате Англии без поражений и всерьез претендует на чемпионский титул.
Но до решающих матчей еще далеко, так что самое время вспомнить, кто из этих известных футболистов выигрывал АПЛ вместе с «Челси», а кто – нет.
- «Челси» – шестикратный чемпион Англии. «Синие» выигрывали титул в 1955, 2005, 2006, 2010, 2015 и 2017 годах.
- Матч «Челси» – «Кристал Пэлас» стартует в 19:00 мск. Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию игры.
Баркли был глупым и переоцененным. Сарри научил Росса читать игру и сделал из него джокера «Челси»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте