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Ярошик – чемпион Англии или нет? Угадай, кто выигрывал АПЛ с «Челси»

Ярошик – чемпион Англии или нет? Угадай, кто выигрывал АПЛ с «Челси»
Le Buzz

8 мин. назад

Изи тест для поклонников «синих».

Сегодня «Челси» в рамках 11-го тура АПЛ сыграет с «Кристал Пэлас» и в случае победы догонит «Ливерпуль». Команда Маурицио Сарри идет в чемпионате Англии без поражений и всерьез претендует на чемпионский титул.

Но до решающих матчей еще далеко, так что самое время вспомнить, кто из этих известных футболистов выигрывал АПЛ вместе с «Челси», а кто – нет.

  • «Челси» – шестикратный чемпион Англии. «Синие» выигрывали титул в 1955, 2005, 2006, 2010, 2015 и 2017 годах.
  • Матч «Челси» – «Кристал Пэлас» стартует в 19:00 мск. Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию игры.

Баркли был глупым и переоцененным. Сарри научил Росса читать игру и сделал из него джокера «Челси»

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