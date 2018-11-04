Мясники «Сити» 15 секунд в штрафной играли с противником в собачку перед ударом

4 ноября «Манчестер Сити» мутузит беспомощный «Саутгемптон» (4:1, второй тайм) в рамках 11-го тура чемпионата Англии.

После третьего забитого мяча «горожане» откровенно заскучали. Настолько, что превратили целую атаку в издевательский перфоманс. Пятеро футболистов «Сити» нырнули в штрафную «святых» и устроили ленивую перепасовку, хотя на них разом насели 8 соперников. Экзекуция продолжалась около 15 секунд.

Пока «Сити» оттягивается на более слабых, «Ливерпуль» еще обгоняет манкунианцев на одно очко (27 и 26).

7 ноября «Манчестер Сити» встряхнет донецкий «Шахтер» в матче группового этапа ЛЧ.

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