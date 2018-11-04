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Агуэро заколотил 150-й гол в АПЛ. Выбери самого крутого бомбардира в истории турнира

Агуэро заколотил 150-й гол в АПЛ. Выбери самого крутого бомбардира в истории турнира
Дмитрий Панферов

19 мин. назадОбновлено 18 мин. назад

Аргентинец стал вторым по скорости участником «клуба 150».

В матче одиннадцатого тура чемпионата Англии произошло знаковое событие для Серхио Агуэро. Аргентинский страйкер заколотил 150-й гол и стал вторым по скорости игроком в АПЛ, которому покорилось это достижение (лучший по скорости – Алан Ширер).

Помимо этого, Кун – всего лишь второй иностранец, который выбил такие цифры в главной лиге мира. Первым был великий Тьерри Анри. Но список главных бомбардиров со 150 и более голами не ограничивается тремя фамилиями. Выбирай лучшего страйкера в истории АПЛ из списка сочнейших претендентов.

«Манчестер Сити» – «Саутгемптон» – 6:1

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