Педро и Альваро Мората как последний фильм Ноэ – довели всех до экстаза на «Стэмфорд Бридж»

В 11-м туре чемпионата Англии «Челси» освежевал «Кристал Пэлас» – 3:1.

Сначала испанский страйкер «Челси» Альваро Мората оказался в офсайде, но после принял мяч в правильном положении и правильно распорядился шансом.

На 52-й минуте Таунсенд спас честь «Пэлас» и воспользовался тем, что защита «Челси» отбежала слишком далеко.

Азар не сможет – Мората поможет. Альваро мастерски добил с острого угла после штрафного в исполнении бельгийца.

Педро полезен на любом участке поля – третьим голом в сетку «Кристал Пэлас» он это в очередной раз доказал.

Грандиозные перестановочки в таблице АПЛ: «Челси» спихнул «Ливерпуль» и занял вторую строчку, «Сити» вернул лидерство.

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