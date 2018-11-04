Бронзовая статуя Мо Салаха, на фоне которой бюст Криштиану Роналду покажется шедевром

Бронзовое творение, которое нам всем будет долго являться в кошмарах.

Египетский скульптор Маи Абдель Аллах представил собственное произведение на молодежном культурном форуме в Шарм-эль-Шейхе. Статуя изображает страйкера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха во время его знаменитого празднования – но больше напоминает дикую карикатуру с маленькими ручками и диким выражением лица.

В июне 2018-го чудовищную подделку под Криша в аэропорту заменили адекватным бронзовым двойником. Салаху теперь стоит только надеяться.

Мо забил 7 голов в 15 матчах сезона-2018/19.

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