Жозе Моуринью специально травит игроков «Манчестер Юнайтед». Безумие, но это срабатывает

Моуринью первого пришествия в «Челси» – гениальнейший мотиватор. Когда Жозе рассуждал о принципах успеха, он использовал формулировку «конфронтационное лидерство». Португалец расшифровал ее как «готовность спровоцировать своих же игроков на конфликт, чтобы пробудить в них лучшие качества».

В карьере Особенного куча примеров, когда такая тактика не срабатывала. Мхитарян сбежал от публичной критики Жозе в другой клуб, Де Брёйне не понял, почему коуч сравнивает его статистику с показателями основы, Азар тупо перетерпел Моуринью и его постоянные претензии к игре в обороне.

К этой троице вполне могли примкнуть Марсьяль и Шоу. В их случае Моуринью поступал еще жестче: давил через медиа, устраивал разнос прямо на поле, без веских причин задвигал в запас. Тем похвальнее прогресс ребят в этом сезоне. Сейчас Марсьяль и Шоу – пожалуй, самые стабильные игроки «Юнайтед» и редкие союзники Жозе.

Антони Марсьяль и Люк ШоуGetty Images

Конфликт с Антони стартовал в начале прошлого сезона, достиг пика сразу после покупки Санчеса. Перед трансфером чилийца Марсьяль выдал лучшую серию в клубе, забив в трех матчах подряд. На тот момент он вообще был самым скорострельным в «Юнайтед» – на гол Марсьялю требовалось всего 120 минут.

Приход Санчеса выкинул Антони с любимой позиции. Моуринью передвинул француза с левого фланга на правый, но уничтожил лучшее качество игрока. Марсьяль привык смещаться с края в центр и бить в дальний угол в стиле Анри. На новой позиции это оказалось невозможно, спад был неизбежен, ссылка в запас и пролет мимо ЧМ – естественно, тоже.

Вина за такой расклад, скорее, на Моуринью. Острой необходимости в Санчесе не было изначально, Марсьяль стабильно забивал и на этой волне вполне мог подписать новый контракт. Антони тоже вел себя не идеально: во-первых, ужасно проявлял себя со скамейки и в редких попаданиях в старт; во-вторых, не выходил на связь с клубом, когда летом отлучился на роды жены.

По данным главного инсайдера по «Юнайтед» Энди Миттена, у Марсьяля были самые напряженные отношения с Моуринью в команде. Каждый играл непонятную роль. Жозе представлял себя Фергюсоном: в свое время шотландец конфликтовал и выставил из команды Ван Нистелроя и Кина, несмотря на их важность для «МЮ». Марсьяль понимал, что боссы клуба за него: Вудворд опасался, что француз раскроет талант в другом клубе, поэтому отвергал все запросы на трансфер.

Растопить лед помог снова Санчес, только теперь своей ужасной формой. Если раньше Моуринью подбирал позицию Марсьялю, только чтобы угодить новичку, то в этом сезоне ребята поменялись местами. Сейчас Жозе даже не стесняется усаживать Алексиса в запас, только чтобы Антони вышел в основе. Марсьяль воспользовался шансом: в последних пяти матчах «МЮ» забил девять голов, пять из них на счету француза.

В какой-то степени Антони даже помог Моуринью спасти работу. Его голы напрямую влияют на результат и олицетворяют привычку «Юнайтед» возвращаться во вторых таймах. Против «Ньюкасла», «Челси» и «Борнмута» француз сравнивал счет, «Эвертону» вообще забил победный. Жозе уже попросил Марсьяля переподписать контракт и остаться.

«Быть просто талантливым игроком – это одно. Быть талантливым игроком, который держит уровень и понимает требования конкретной игры — это другое. Когда ты достигаешь этого уровня, то превращаешься в мировую звезду. Теперь Антони близок к этому, и я, естественно, хочу его сохранить. Я знаю, что клуб делает для этого все», – резюмировал Моуринью.

В кейсе с Шоу позитив продвинулся настолько, что игрок уже подписал новый контракт. С подачи Моуринью – на условиях, которым завидуют даже лидеры «Тоттенхэма». Представить такой сценарий полгода назад было нереально.

Первая ссора между мужчинами возникла на почве тактики – осенью 2016-го. Моуринью не понравилось, как пассивно Люк сыграл против «Уотфорда», поскольку изначально требовал агрессии и прессинга. Ошибка Шоу была очевидна, но то, насколько раздувал Моуринью проблему, раздражало даже одноклубников Люка.

Возможно, Жозе просто мстил. Летом 2014-го у Шоу было предложение из «Челси», в котором тогда работал Особенный. Шоу предпочел «Юнайтед». Вторая версия: Моуринью бесил образ жизни игрока. Люк жил дома с друзьями и опаздывал на тренировки. Как-то раз за ним пришлось сбегать Даррену Флетчеру, иначе автобус с командой уехал бы без Люка.

Люк Шоу, «Манчестер Юнайтед»Getty Images

Рио Фердинанд говорил, что Моуринью специально проверяет Шоу на прочность. Это вяжется с его принципами работы, но с Люком он несколько раз переходил грань. Даже минимальную похвалу Жозе сопровождал язвительной критикой: после удачного перфоманса Шоу в игре с «Эвертоном» (сезон-2017/18) Моуринью сказал, что это он управлял телом Люка подсказками со скамьи.

В начале года ситуация слегка изменилась: Шоу попросил тренера о личном разговоре, мужчины встретились и проговорили претензии. После этого Моуринью выставил защитника на четыре матча подряд, но затем снова задвинул в запас и доверился 33-летнему Янгу. В марте Шоу не выдержал и в перерыве мартовского матча с «Брайтоном» попросил объяснить: почему все замечания достаются только ему.

Добиться внимания Жозе после такого – уже чудо, вернуться в состав и стать ключевым игроком – просто подвиг. Шоу использовал все возможные способы для этого: сначала признал, что тренер был прав, потом занялся телом. В летнем отпуске Люк работал с тренером по физической форме, прислушивался к психологу и присел на диету: среди прочего защитник убрал из рациона любимые газировки.

Итог невероятен: Моуринью наконец оценил усердие Шоу и в этом сезоне сделал его основным. Более того, на фланге Люка команда проводит 41% атак – тренер доверяет англичанину и просит развивать комбинации через него. Шоу ответил устрашающими показателями: он первый в «Юнайтед» по ускорениям и второй по общему километражу.

«Я многое поменял в своей жизни. Я стал крепче и увереннее в себе. Сейчас я просто другой человек. Я вырос и многому научился благодаря тем ситуациям, в которых был», – охарактеризовал возрождение сам игрок.

В какой-то мере Моуринью вредил себе, развязывая войну: без Марсьяля и Шоу команда лишилась ширины в атаке, из-за этого «Юнайтед» был слишком предсказуемым. С другой стороны, Жозе срежиссировал шикарную форму игроков: Марсьяль был признан лучшим в «МЮ» в октябре, Шоу получил первое за полтора года приглашение в сборную Англии.

«Это мой подход к молодым игрокам, я специально их подстегиваю. Если они не сдаются, не поддаются слабости и тяжело работают, это приносит плоды. Люк Шоу стал сильным, Марсьяль тоже становится более классным игроком. У них были трудные периоды, но сейчас я ими очень доволен», – сиял Моуринью.

Одна из главных претензий к Жозе – он не умеет обращаться с современными игроками и, кажется, даже не понимает их увлечений вроде дорогих тачек, социальных сетей и татуировок. Но старые принципы Моуринью по-прежнему работают. Просто на каждого Мхитаряна и Азара находится свой Марсьяль или Шоу.

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