«Вы бомбили мою страну». Матич пригрозил «МЮ» уходом из клуба из-за макового цветка на футболке

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич отказался надевать футболку с цветком мака на матч 11-го тура АПЛ против «Борнмута».

Как сообщает Telegraf, перед матчем сотрудники «МЮ» прикрепили цветки мака ко всем футболкам, лежавшим в раздевалке, в том числе к футболке Матича. Когда серб увидел цветок на своей майке, он спросил у сотрудников, что это. Ему ответили, что это дань памяти погибшим британским солдатам, в том числе тем, что участвовали в миссиях НАТО.

По данным источника, после слов о НАТО Матич перестал слушать объяснения, сорвал цветок с футболки и бросил его на пол. «Вы бомбили мою страну, я не надену этот цветок ни при каких обстоятельствах. Если нужно, я готов покинуть клуб и уехать из Англии», – сказал Неманья.

После игры Матич разъяснил ситуацию, выступив со спичем в инстаграме. «Я полностью осознаю, почему люди носят цветки мака, и безгранично уважаю право каждого на это. Я поддерживаю любого, кто потерял любимых людей во время военных конфликтов.

Но для меня все это – напоминание о войне, которую я застал испуганным двенадцатилетним мальчишкой во Врело в 1999 году, когда мою страну бомбили. Несмотря на то, что я носил цветок мака раньше, по размышлении я пришел к выводу, что для меня будет неправильно делать это в дальнейшем», – написал Матич.

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Борнмута» со счетом 2:1, Матич провел на поле 90 минут.

Врело – небольшая деревня в Сербии, где жил Матич.

Моуринью: «Матич – островок личности, желания и контроля в отличие от других игроков «МЮ»

Подписывайся на нас ВК