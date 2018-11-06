Конте требует от «Челси» 23 млн евро, Абрамович отказал и находится в процессе продажи клуба

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте требует от лондонского клуба неустойку в размере 23 миллионов евро. Конте считает, что руководство «синих» должно ему 13 миллионов за увольнение до окончания контракта, а еще 5-10 миллионов за репутационные потери.

AS со ссылкой на источники La Gazzetta dello Sport сообщила, что «Челси» назначил две встречи с алленаторе, но Конте лично не прилетел ни на одну из них и пока не знает о предложении Романа Абрамовича. Владелец «синих» не хочет дополнительных трат, поскольку находится в процессе продажи клуба из-за политического напряжения между Великобританией и Россией.

Роман АбрамовичGetty Images

«Челси» приводит в качестве довода трансфер Диего Косты в «Атлетико». Менеджеры англичан считают, что Конте спровоцировал продажу испанского страйкера, и клуб потерпел убытки.

Сторона Антонио ответила, что лондонцы даже заработали на этом переходе. Согласно данным Transfermarkt, Коста приехал на «Стэмфорд Бридж» за 38 миллионов евро, а был продан за 66 миллионов. Также адвокаты итальянца заявили, что «Челси» никак не наказал футболиста, когда тот публично сообщил о переводе в запас по инициативе Конте.

Юридический отдел «синих» напирает на то, что бывший тренер неоднократно нарушал требования по контракту – регулярно опаздывал на пресс-конференции и спонсорские ивенты, а еще парковал автомобиль на базе в Кобхэме в неразрешенном месте.

Антонио пришел в «Челси» в апреле 2016 года и сразу сделал лондонцев чемпионами Англии. Он покинул клуб в июле 2018-го из-за разногласия с руководством.

Фамилию Конте связывали с работой в мадридском «Реале», но позже алленаторе отказался от этого поста.

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