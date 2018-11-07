Football Leaks: Пеп Гвардиола подписал контракт с «Сити» за полтора сезона до ухода из «Баварии»

Spiegel Online делится очередными шок-инсайдами ресурса Football Leaks.

Очередная мякотка касается главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Подписание Пепа Гвардиолы было самым желанным делом для шейха Мансура на посту президента английского клуба. Контракт был оформлен 10-го октября 2015 года – тайно, без публичной огласки.

Уже были прописаны условия и система бонусов: согласно этим пунктам, Пеп зарабатывал в первом сезоне 15,5 млн евро – сумму, которая через год выросла до 19,1 млн. У соглашения был один смущающий нюанс: в тот момент у испанского специалиста еще почти два сезона действовал контракт с «Баварии».

Официально Хосеп Гвардиола стал тренером «Манчестер Сити» летом 2016-го.

В сезоне-2017/18 Пеп стал с «горожанами» чемпионом.

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