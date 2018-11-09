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Вратарь «Лестера» грандиозно скрутился в воздухе и забил фантастику покруче, чем полевые игроки

Вратарь «Лестера» грандиозно скрутился в воздухе и забил фантастику покруче, чем полевые игроки
Eurosport

1 час назад

Может, Дэнни Уорду пора сменить амплуа?

Вратарь «Лестера» Дэнни Уорд плотно сидит за спиной у Каспера Шмейхеля и отрывается только на тренировках.

Во время последней сессии 25-летний валлиец поразил ворота чем-то похожим на вертушку Жан-Клода ван Дамма.

Уорд перешел в «Лестер» в июле 2018-го из «Ливерпуля» за 2,5 млн евро и пока не сыграл ни одного матча за первую команду.

  • В последний раз валлиец играл в футбол на высоком уровне в сезоне-2016/17, когда защищал ворота «Хаддерсфилда».
  • На счету Дэнни 4 матча за сборную Уэльса.
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