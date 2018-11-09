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Стерлинг продлил контракт с «Сити» на 5 лет и стал самым высокооплачиваемым английским футболистом

Стерлинг продлил контракт с «Сити» на 5 лет и стал самым высокооплачиваемым английским футболистом
Eurosport

56 мин. назад

Отличные новости для фанатов «горожан».

23-летний вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг продлил контракт с клубом до лета 2023 года.

По условиям договора, его зарплата вырастет до 344 тысяч евро в неделю, что сделает Рахима самым высокооплачиваемым английским футболистом. Полузащитник обошел форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, который зарабатывает 229 тысяч евро в неделю.

«Мое развитие в этом клубе невероятно. С самого первого дня я почувствовал, что сделал правильный выбор. Я очень благодарен всем, кто мне помогает», – цитирует игрока сайт «горожан».

  • В текущем сезоне Стерлинг забил 7 мячей в 14 матчах за «Сити» во всех турнирах.
  • Рахим перешел в манчестерский клуб летом 2015-го из «Ливерпуля» за 40 млн евро.
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