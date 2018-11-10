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«Лестер» установит памятник на месте гибели владельца клуба

«Лестер» установит памятник на месте гибели владельца клуба
Eurosport

58 мин. назад

Память о Вишае будет жить вечно.

Фанаты «Лестера» скорбят о погибшем владельце клуба Вишае Шриваддханапрабхе – они приносят цветы к месту трагедии.

В ближайшее время на месте гибели тайского миллиардера будет установлен памятник в его честь. Монумент будет располагаться в окрестности стадиона «Кинг Пауэр», пишет BBC Sport.

Накануне матча против «Бёрнли» руководство «лис» подготовит специальные памятные шарфы, значки и баннеры, посвященные Шриваддханапрабхе. На большом экране покажут памятное видео в честь тайского бизнесмена.

  • Вишай погиб 29 октября после крушения вертолета возле стадиона «Лестера» после матча с «Вест Хэмом».
  • Кроме миллиардера, погибли еще 4 человека: 2 члена его персонала – Нусар Сукнамаи и Кавепрон Пунпар, пилот Эрик Сваффер и пассажир Изабелла Роза Лечович.
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