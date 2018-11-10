Лукаку меньше забивает и чаще ошибается. Но фанаты зря гонят его из «МЮ»

В этом сезоне Ромелу Лукаку превратился для фанов «Манчестер Юнайтед» из лучшего бомбардира в посмешище. Бельгиец упустил несколько хороших моментов на старте, и тролли в твиттере мгновенно завирусили миллион фейлов здоровяка в красной джерси. Вспомнили, что в дебютном сезоне Лукаку 10 раз казнил вратарей в первых девяти матчах, а теперь у него всего четыре гола в 14 играх.

Даже Жозе Моуринью, который всегда был поклонником Ромелу, уже не выглядит таким лояльным. Особенный экспериментирует с Алексисом в центре нападения, Марсьяль снова измельчает защитников, а Рэшфорд забил победный мяч «Борнмуту» в последнем матче чемпионата. «Лукаку нет, потому что он проводит много матчей. В последнее время он не забивает и лишился уверенности», – откровенно объяснил Моуринью отсутствие своего главного нападающего в игре против «Эвертона».

Некстати Лукаку получил загадочную травму, из-за которой не сыграл с «вишнями» и «Ювентусом». Сержант Моуринью больше не игрок основы. Он вряд ли с первых минут появится в воскресном дерби, несмотря на то, что уже вернулся к тренировкам. Без него «Юнайтед» обыграл «Ювентус», а Жозе не проводит ротацию после больших побед. Но это не значит, что Ромелу нет места в «Юнайтед» и без него команда обязательно и дальше будет лучше.

Манера игры Лукаку не изменилась по сравнению с прошлым сезоном, когда Ромелу влюбил тренера бешеной самоотдачей и забил 27 голов – больше, чем когда-либо в карьере. Его и раньше периодически подводила техника, но это он компенсировал позиционной игрой: стягивал защитников и часто отрабатывал в защите.

Для оценки обруганного нападающего важнее не то, что он споткнулся и не забил из отличных позиций «Тоттенхэму» и «Лестеру», а то, что он вообще оказался в зонах, откуда можно было нанести такой опасный удар. Прессинг Ромелу у чужих ворот тоже не раз приводил к опасным моментам. Например, в матче с «Брайтоном» в прошлом сезоне именно Лукаку заработал угловой, после которого «Юнайтед» забил единственный гол стойкому андердогу.

Еще один скрытый талант Лукаку – умение ассистировать. Он не только смахивает на партнеров забросы, как и другие башни в атаке, но и выдает более изящные передачи, которых явно не ожидают от игрока с имиджем рестлера. «Многие люди поняли бы, если бы он попытался забить сам, оказавшись перед воротами, - сказал про Лукаку тренер Бельгии Роберто Мартинес. – Думаю, решение отдать мяч кому-то, кто находится в лучшей позиции, многое говорит о его опыте и понимании игры».

Болельщики и эксперты часто вспоминали про импотенцию Ромелу в матчах против первой шестерки, но в прошлом сезоне он проявил себя как минимум в трех из них. Бельгиец отметился ассистами против «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Челси». В последнем случае он сместился на фланг – этот трюк тоже часто заставал врасплох защитников.

Но все таланты Лукаку часто оставались незамеченными из-за того, что Моуринью использовал его просто как мишень для забросов. В этом он хуже Феллайни, а когда у партнеров не получается выйти из обороны для навеса, Ром отходит назад – и вот тогда он действительно смотрится тяжеловато.

Фанов откровенно бесило, что полузащитники и латерали навешивали в штрафную, даже когда вместо Лукаку девятку играли Рэшфорд или Алексис. Моуринью не менял тактику, которая не подходила разным игрокам, даже после провальных матчей. В итоге бельгиец заработал репутацию неуклюжего гризли, хотя в более атакующей схеме он совсем не так безнадежен.

Когда контрвыпады «МЮ» сводились к выносам на одинокого Лукаку, забитые голы были единственным критерием для оценки его игры. Если же отрезанный от полузащиты нападающий не выбивал парочку страйков, для критиков он тут же превращался в игрока уровня «Стока» или «Вест Брома».

Они ждали нападающего-спасителя, который исправит все ошибки одноклубников и поведет их за собой, а получили зависимого от команды тяжеловеса. Лукаку не спасал матчи, когда у «МЮ» не перло.

Ромелу ЛукакуGetty Images

«Юнайтед» регулярно пропускает, и это ухудшает положение Ромелу. Цена каждого гола возросла, и рассчитывать на минимальные победы больше нельзя. Если бы у Моуринью была непроходимая защита, а полузащитники создавали бельгийцу по несколько моментов за матч, он бы быстро вернул любовь публики.

В действительности Лукаку не главный и не единственный, но крайне полезный вариант для «Юнайтед». Команда действует легче и быстрее с живчиком Санчесом на острие, но смещения Лукаку на огромной для его сложения скорости – не меньший козырь, чем доминирование в воздухе после выходов Феллайни.

В первой половине сезона Ромелу просто не в форме. Год назад он был почти незаменимым игроком в прошлом сезоне, и Моуринью без жалости эксплуатировал здоровяка. После этого Лукаку прилично набегался на ЧМ. Усталость вместе с психологическим прессингом после пары неудачных матчей превратили его в реинкарнацию Эмиля Хески.

Лукаку таким, конечно, не является. Он долго изучал тактику и стиль игры защитников в Англии, работал над повышением маневренности с Тьерри Анри. «С выступлений за «Эвертон» можно было увидеть, что у него характер победителя, – добавил Мартинес. – Элитарное стремление стать лучшим на своей позиции».

Ромелу Лукаку обнимает Тьерри АнриGetty Images

Вынужденный отдых оживит его, как это уже случилось с Шоу и Марсьялем. Он обожает клуб и Моуринью, поэтому не выразил публичного недовольства, а просто ждет подходящего момента для возвращения. Гари Невилл уверен, что игровая практика быстро взбодрит Лукаку: «Он должен играть. Нужно задействовать игроков, даже когда они не в форме, чтобы они верили в себя. Они отплатят за доверие, даже если играют так себе».

Теперь судьба Лукаку зависит от тренера: у Жозе достаточно вариантов, чтобы менять модели игры в атаке по щелчку. Похожая ситуация была в «МЮ» конца 2000-х, когда в распоряжении Ферги были Руни, Саа и Тевес. Позже вместо француза пришел Димитар Бербатов. Всех их нужно было гармонично уместить в одной команде. Иногда суровый шотландец усаживал кого-то в запас, а иногда выпускал всех троих вместе с Роналду.

Таланты «Юнайтед» пока не доросли до культовых нападающих тех лет, но и они способны менять матчи. Доверие фанатов команды Моуринью приобретается и теряется очень быстро. Ненавистный в начале сезона ипохондрик Марсьяль снова в топе, а Лукаку гонят из команды. Когда бельгийский гигант придумает очередной гол или рванет через все поле в защиту, его полюбят снова.

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