Гвардиола сделал «Сити» самой циничной командой АПЛ. Моуринью прав – они играют очень грязно

Пеп Гвардиола не любит статистику. Его дебютный сезон в «Сити» – яркое подтверждение.

Когда Пепа спросили, почему «Сити» не совершил ни одного отбора за 35 минут матча с «Лестером» (к тому моменту чемпионы уложили три мяча), каталонец ответил, что вообще не учит игроков отбирать мяч. Гвардиола мог технично парировать примитивный наброс репортеров – отборы сами по себе не означают хорошую игру в защите. Вместо этого Пеп ударился в рассуждения, из-за чего выхватил еще больше тупых заголовков в медиа.

После удаления Фернандиньо в игре с «Бёрнли» тренер бесился уже из-за того, что лидера АПЛ по владению регулярно оставляют в меньшинстве. Как это связано, непонятно. Если бы Пеп лучше понимал статистику, то сделал бы вывод, что это никак не соотносится друг с другом.

Фернандиньо получает красную в матче против «Бёрнли», 2017-й годGetty Images

В прошлом сезоне Гвардиола поднимал только тему рекордов. Единственное исключение – претензия Моуринью к «Сити». Перед дерби на «Олд Траффорд» португалец попросил рефери внимательно следить за тактическими фолами «горожан».

«Они атакуют большим числом. Когда теряют мяч – разбалансированы. У них много игроков, окружающих зону мяча, поэтому при переходе в оборону они оказываются уязвимы. Чтобы избежать проблем, они совершают так называемые тактические фолы», – предупредил арбитров Жозе.

Умение Моуринью надавить на судей не подвергается сомнению. Его игры разума – уже фольклор АПЛ. Но в данном случае Особенный прав. Недавно он получил, вероятно, самого необычного союзника. Португальца поддержал его главный критик Гари Невилл.

«Манчестер Сити» использует много грязных приемов. Они фолят чуть ли не каждый раз, когда соперник отбирает мяч и выходит в контратаку. В этой команде много цинизма, но мне это нравится», – сказал Невилл.

Давид Сильва получает желтую в матче «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»Getty Images

Гвардиола резко отреагировал на реплику Гари: «Я не прошу игроков фолить. Этого не было ни в «Барселоне», ни в «Баварии», ни в «Сити». Я смотрю на игру по-другому. Да, иногда мы фолим, но мои команды не зациклены на этом. Я не слишком разбираюсь в статистике, но сомневаюсь, что команда, которая владеет мячом 65-70%, фолит слишком много».

Гвардиола не ошибается. В прошлом сезоне меньше «Сити» в АПЛ сфолил только «Борнмут» – 344 раза. Но если переводить эти цифры на время без владения мячом, то «горожане» действительно окажутся самой грязной командой лиги.

Среднее владение «Сити» – 66,4%. Владение соперников «Сити» – 33,6%. Чтобы понять, с какой частотой «горожане» нарушают правила, достаточно поделить фолы (344) на время без мяча (33,6%). Получится 10,24 фола – это самый высокий показатель, если применять формулу ко всем клубам лиги.

Довод Гвардиолы разбивается такой же элементарной логикой. Соперники в матчах «Сити» фолили всего 9,3 раза за матч. Учитывая, как много «горожане» владеют мячом, это ничтожно мало. Значит, процент владения никак не влияет на количество фолов – игроки «Сити» настолько круто обращаются с мячом, что попросту неуловимы.

Несмотря на защитную реакцию Гвардиолы, в грязной игре «Сити» есть смысл. «Горожане» атакуют большим числом – в случае потери они рискуют нарваться на контратаку. Вдобавок, «Сити» защищаются очень высоко для АПЛ – если на игрока с мячом не надавить, он сможет оголить пространство за спинами Лапорта и Стоунза.

Благодаря нарушениям после потери мяча «Сити» практически не допускает таких атак. Команда настолько прокачалась, что в этом сезоне позволяет пробить по своим воротам всего 6,5 раз за игру. До матча с «Саутгемптоном» у ворот Эдерсона было всего пять явных моментов.

Маурицио Сарри в «Челси» тоже делает ставку на владение, но в отличие от Гвардиолы, жалуется на моменты у соперников после контратак. Их оборонительные показатели сильно отличаются от «Сити». Команда пропускает 8,7 ударов за игру, явных моментов у противников было уже 18. «Челси» только переходит на новый стиль – к уровню «Сити» они еще не подобрались. Одна из причин – «горожане» гораздо лучше освоили тактику мелкого фола.

Телеграм-канал Вячеслава Палагина, где еще больше тактики и Гвардиолы

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