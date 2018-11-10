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The Times: Алексис Санчес пожаловался «МЮ», что его ноги мерзнут из-за холодильника в раздевалке

The Times: Санчес пожаловался «МЮ», что его ноги мерзнут из-за холодильника в раздевалке
Eurosport

1 час назадОбновлено 35 мин. назад

Чилиец не прижился на «Олд Траффорд».

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес не чувствует себя счастливым, выступая за манчестерский клуб.

Как сообщает Balls.ie, ссылаясь на The Times, чилиец несчастлив в «МЮ» по множеству причин. Он жаловался даже на то, что его ноги замерзают из-за холодильника, который расположен слишком близко от его шкафчика в раздевалке.

Помимо ледяного монстра в раздевалке, Санчеса не устраивают оборонительный стиль Жозе Моуринью, отсутствие друзей в команде (за исключением Давида де Хеа, Ромелу Лукаку и Хуана Маты) и жизнь в Манчестере, которая заменила ему жизнь в центре Лондона.

«Это превратилось в классическую историю, когда богатому человеку становится одиноко и скучно, несмотря на его огромные богатства. Во многих играх «Юнайтед» в этом сезоне Алексис примерно так же присутствовал в центре событий, как Гэтсби на своих вечеринках», – пишет Balls.ie.

  • Алексис перешел в «Манчестер Юнайтед» в январе 2018 года из «Арсенала».
  • Оклад чилийца в «МЮ» – 400 тысяч евро в неделю.
  • Джей Гэтсби – главный герой романа «Великий Гэтсби», скучающий миллионер.

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