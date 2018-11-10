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The Times: Алексис Санчес пожаловался «МЮ», что его ноги мерзнут из-за холодильника в раздевалке
Чилиец не прижился на «Олд Траффорд».
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес не чувствует себя счастливым, выступая за манчестерский клуб.
Как сообщает Balls.ie, ссылаясь на The Times, чилиец несчастлив в «МЮ» по множеству причин. Он жаловался даже на то, что его ноги замерзают из-за холодильника, который расположен слишком близко от его шкафчика в раздевалке.
Помимо ледяного монстра в раздевалке, Санчеса не устраивают оборонительный стиль Жозе Моуринью, отсутствие друзей в команде (за исключением Давида де Хеа, Ромелу Лукаку и Хуана Маты) и жизнь в Манчестере, которая заменила ему жизнь в центре Лондона.
«Это превратилось в классическую историю, когда богатому человеку становится одиноко и скучно, несмотря на его огромные богатства. Во многих играх «Юнайтед» в этом сезоне Алексис примерно так же присутствовал в центре событий, как Гэтсби на своих вечеринках», – пишет Balls.ie.
- Алексис перешел в «Манчестер Юнайтед» в январе 2018 года из «Арсенала».
- Оклад чилийца в «МЮ» – 400 тысяч евро в неделю.
- Джей Гэтсби – главный герой романа «Великий Гэтсби», скучающий миллионер.
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