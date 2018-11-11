«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: перед матчем в АПЛ

Манчестер готов к очередному дерби, которое наконец перестало быть скучным. Раньше команды любили сухую рубку, но в последнем сезоне устраивали шоу. Особенно крутым получился перфоманс с камбэком «МЮ» – «дьяволы» горели в два мяча, но после перерыва лишили «горожан» досрочного золота лиги.

Пеп и Жозе не переваривают друг друга, что делает дерби еще увлекательнее. Гвардиола явно хочет и продлить беспроигрышную серию в АПЛ, и унизить Моуринью, и сделать это в фирменном стиле. Не будет никакой осторожности – только хозяйская тики-така и вертолетики у защитников «МЮ».

Маруан Феллайни и Серхио Агуэро во время матче «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»Getty Images

Кто посмотрит матч по ТВ

Пеп готовит к войне почти всех бойцов, потеря всего одна – Кевин де Брёйне опять вылетел из-за травмы (уже второй на старте сезона).

У Жозе дела обстоят хуже – под вопросом участие Лукаку, который из-за повреждения пропустил рубку в Турине. По информации The Times, не все в порядке с Погба – француз пропустил субботнюю тренировку и может не сыграть на «Этихаде».

Еще не будет травмированного Далота, зато поправился Валенсия, который уже гонял с командой в Турин. Вернулся в общую группу Рохо, но его не стоит ждать в дерби.

Форма

«Сити» до сих пор не проиграл в АПЛ, задержался во всех кубках и лишь раз случайно уступил в ЛЧ, компенсировав это тремя следующими победами. С формой у «горожан» нет никаких проблем – они первые и чемпионате Англии, и в главном еврокубке.

«МЮ» чуток подправил положение, но все еще выглядит пьяненьким. «Красные дьяволы» выиграли у «Борнмута» и «Ювентуса», однако обе победы ассоциировались со словом отскок. «Вишенки» могли прибить Жозе в первые 20 минут игры, «Юве» доминировал весь матч. Пока кроме характера у «МЮ» нет ничего стоящего, но именно на характере выигрываются дерби.

Кто что сказал

Пеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»: «Дерби многое значит для болельщиков – эти игры всегда получаются особенными, но сейчас только ноябрь. Возможно, игра на «Олд Траффорд» будет более важной. Мы на хорошем ходу, «Юнайтед» также хорош.

Исторически «Сити» с трудом давались победы над «Юнайтед», но мы знаем, что должны делать. «МЮ» и «Ливерпуль» – сильнейшие команды в истории английского футбола». (Sky Sports)

Жозе Моуринью, главный тренер «Манчестер Юнайтед»: «Манкунианское дерби – особенное событие. Не из-за того, что случилось в прошлом сезоне. Просто это дерби Манчестера. Это значит то, что значит.



Не могу сказать, что у нас обязательно получится, но за последнее время мы добились положительных результатов в гостях у серьезных команд – «Челси» и «Ювентуса». Даже когда казалось, что мы далеки от этих результатов, мы показывали правильное отношение».

Лицом к лицу

«Сити» выиграл лишь 2 из восьми последних матчей с «МЮ» (2 ничьи и 4 поражения).

«МЮ» может добиться двух подряд побед над «Сити» впервые с 2010 года.

За 11 туров АПЛ «МЮ» пропустил 18 мячей. В прошлом сезоне «красные дьяволы» пропустили столько же к 25 туру.

«Сити» не проиграл ни одной из 53 последних встреч АПЛ, против команд, которые на тот момент не входили в четверку (44 победы). «МЮ» сейчас седьмой.

В последних 13 матчах на «Этихаде» у Агуэро 17 мячей и 5 ассистов.

Кун забил 7 мячей в семи первых матчах против «МЮ», но ни разу не отличился в трех последних.

Это будет 22-я встреча Пепа и Жозе. У каталонца 9 побед, у португальца – 5.

Гвардиола ни разу в карьере не проигрывал 2 подряд домашних матча лиги одному сопернику.

Манчестер Юнайтед - Манчестер СитиGetty Images

Люди в черном

Встречу обслужит бригада Энтони Тейлора. В 2018-м 40-летний судья работал на 24 матчах АПЛ: при нем «МЮ» обыграл «Ньюкасл» (3:2) и «Сток» (3:0). «Сити» в этом году при Тейлоре не играл.

В центре внимания

Покажет класс

Чемпионат мира отнял у Фернандиньо много сил. Бразилец собрался, поработал над ошибками и сильно прибавил. Гвардиола отметил, что теперь Ферна лучше принимает мяч в полоборота. А еще у бразильца полный порядок с пасом, а нынешний «МЮ» сильно уязвим к передачам за спину. Мастера Пьянич и Бонуччи доказали это всего пару дней назад.

Обделается

Моуринью перестраивает «МЮ» и требует защитников подниматься выше. Это проблема: во-первых, игроки уязвимы к длинным передачам за спину, во-вторых, Де Хеа не умеет страховать оборону. Это прекрасно получается у Тер Штегена или Эдерсона, а Давид ошибается на перехватах.

Давид де Хеа, «Манчестер Юнайтед»Getty Images

Котировки букмекеров

Спецы уверены – Жозе смоет с «Этихада» волной позора. По всем раскладам Пеп уничтожит Особенного. Но если ты веришь в план и удачу Моуринью, то эта ссылка сделает тебя счастливым.

Победа «Сити»: 1,39

Ничья: 5,35

Победа «МЮ»: 8,2

Ориентировочные составы

«Сити»

«МЮ»

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