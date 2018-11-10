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«Лестер» устроил трогательную церемонию прощания с погибшим президентом на «Кинг Пауэр»

«Лестер» устроил трогательную церемонию прощания с погибшим президентом на «Кинг Пауэр»
Eurosport

36 мин. назад

Его очень любили в клубе.

Игроки, руководители и фанаты «Лестера» простились с владельцем клуба Вишаем Шривадданапрабха.

Перед домашним матчем с «Бёрнли» около пяти тысяч жителей Лестера устроили памятный марш в честь погибшего.

В числе участников – футболисты клуба Харри Магуайр и Джеймс Мэддисон.

Игроки «Лестера» вышли разминаться в футболках с изображением Шривадданапрабха.

Незадолго до игры на поле вынесли венки.

Перед самым стартовым свистком «Кинг Пауэр» на две минуты погрузился в тишину.

Этот матч посетили не только президент тайской футбольной ассоциации, родственники Вишая и футболисты «Лестера», но и экс-тренер «лисиц» Клаудио Раньери.

  • На месте гибели Вишая будет установлен памятник.
  • Также клуб ведет разговоры, чтобы переименовать домашний стадион в честь президента.

Погиб владелец «Лестера». Он написал чемпионскую сказку «лисиц» в 2016-м

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