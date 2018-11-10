«Лестер» устроил трогательную церемонию прощания с погибшим президентом на «Кинг Пауэр»
Его очень любили в клубе.
Игроки, руководители и фанаты «Лестера» простились с владельцем клуба Вишаем Шривадданапрабха.
Перед домашним матчем с «Бёрнли» около пяти тысяч жителей Лестера устроили памятный марш в честь погибшего.
В числе участников – футболисты клуба Харри Магуайр и Джеймс Мэддисон.
Игроки «Лестера» вышли разминаться в футболках с изображением Шривадданапрабха.
Незадолго до игры на поле вынесли венки.
Перед самым стартовым свистком «Кинг Пауэр» на две минуты погрузился в тишину.
Этот матч посетили не только президент тайской футбольной ассоциации, родственники Вишая и футболисты «Лестера», но и экс-тренер «лисиц» Клаудио Раньери.
- На месте гибели Вишая будет установлен памятник.
- Также клуб ведет разговоры, чтобы переименовать домашний стадион в честь президента.
Погиб владелец «Лестера». Он написал чемпионскую сказку «лисиц» в 2016-м