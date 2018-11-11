Де Хеа пришел в «МЮ» жутким лентяем. Повезло – его воспитал Фергюсон

За время работы в «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон пропустил только три матча команды. На двух играх тренер отсутствовал по семейным обстоятельствам, еще на одной – из-за молоденького кипера. Вместо кубковой зарубы против «Сканторп Юнайтед» в 2010-м шотландец отправился в Испанию, где «Атлетико» сражался с «Валенсией».

В 2004-м Фергюсон уже упустил бриллиант и не хотел повторения истории: «Когда я просматривал Петра Чеха в играх за «Ренн», ему было 19. Мне казалось, что он еще молод, но после трансфера в «Челси» я понял, что возраст не имеет значения». Поэтому за 20-летнего Давида де Хеа сэр Алекс вцепился изо всех сил. За сменщика Эдвина Ван дер Сара, который в 2011-м завершал карьеру, «Юнайтед» отдал 25 миллионов евро – серьезная сумма по тем временам.

Для Давида трансфер в «МЮ» был серьезным вызовом: юнцу предстояло руководить такими мужчинами, как Рио Фердинанд, Неманья Видич и Патрис Эвра. Опытные дяди с настороженностью восприняли приобретение. «Когда он появился в «Юнайтед», у нас были сомнения. В «Манчестер» пришел молодой парень, а нам ведь нужно что-то выигрывать каждый год. Как мы будем это делать с неопытным вратарем, которому явно не хватает уверенности?» – серьезно беспокоился поначалу Фердинанд.

Де ХеаGetty Images

Фергюсон понимал, что парень хоть и талантливый, но от возраста никуда не деться. Испанец чудил на старте сезона-2011/12, неуверенной игрой давал повод для острых заголовков в медиа и не всегда выигрывал конкуренцию у Андерса Линдегора, которого в сентябре 2017-го бесплатно подобрал «Бёрнли». Фергюсон был готов ко всему и создавал необходимые условия для прогресса испанца: «Он еще молод, поэтому придется учиться на ошибках. На первых порах Петр Шмейхель тоже ошибался».

Через полгода после переезда в Англию ребята из Guardian раскрыли причину ошибок вратаря: у Давида проблемы со зрением. «МЮ» знал о недуге, поэтому даже в контракте прописал пункт о принудительной операции. Сам Де Хеа считал дальнозоркость обычным явлением и надевал линзы на матчи, но Ферги настоял на лазерной корректировке. Шотландец лепил из парня мировую звезду, потому что знал – оно того стоит.

Человек, который бросил бутсу в Дэвида Бекхэма и усмирил Эрика Кантона с Уэйном Руни, относился к Де Хеа с особенным трепетом. Сэр никогда не пихал киперу, хотя было за что. Бывший тренер вратарей «Манчестера» Эрик Стил помнит, что в начале карьеры Давид подходил к делу не очень серьезно: «Он спал по два-три раза в день и ел по ночам. Особенно любил тако».

Давид де ХеаImago

Главный недостаток Де Хеа лежал на поверхности: 71 килограмм веса при 192 сантиметрах роста. Хилость испанца мешала уверенно перехватывать навесы – назвать его хозяином штрафной площади назвать было нельзя. Специалисты «МЮ» по физподготовке хотели добавить игроку около пяти килограмм веса, но мышечная масса набиралась медленно. Де Хеа не проявлял энтузиазма в трансформации тела – тренеры насильно заставляли кипера пить протеиновые напитки после тренировок и убивали в зале. Давид ненавидел тягать железо – в Испании никто не заставлял потеть с гантелями.

Адаптация к новой жизни проходила тяжело. «После утренней тренировки Де Хеа уезжал домой. Когда я просил его вернуться во второй половине дня, он не понимал, для чего это нужно. К занятиям Давид относился серьезно, но я все равно говорил, что нужно работать еще усерднее и приходить на тренировки первым, а уходить последним», – Стил пытался расколошматить парня всеми способами. Даже выучил для этого испанский – Де Хеа слишком вяло постигал английский, а общаться было необходимо.

«Это было действительно тяжело: новая страна, раздевалка, где я чужой, и язык, который я не понимал. При этом я был молод. Мои ровесники только поступали в университеты, а я оказался рядом с людьми, которые привыкли побеждать в каждом матче», – Де Хеа пришлось быстро взрослеть.

Де ХеаGetty Images

Испанец справился. Уже в следующем сезоне он выиграл АПЛ, дорос до статуса одного из лучших вратарей современности и в очередной раз подтвердил аксиому: Фергюсон – великий. Если бы коуч затравил Давида за лень и ошибки, мы бы не смогли наслаждаться сейвами Де Хеа.

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