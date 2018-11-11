«Сити» нарезал стильный тизер к дерби с «МЮ», где надо обращать внимание на детали

11 ноября в 19:30 по Москве стартует матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед».

С точки зрения творчества «горожане» готовы к бойне – официальный твиттер-аккаунт клуба за несколько часов до матча выкинул промо-ролик дерби. Создатели видео показали, из каких иногда очень неочевидных деталей состоит матч: печать билета, жужжание выравнивающей газон машинки, лязг стульев, шуршание джерси и так далее.

«МЮ» находится на восьмой, а «Сити» – на первой строчке таблицы АПЛ. Несложно догадаться, кто сегодня мотивирован сильнее.

Гвардиола сделал «Сити» самой циничной командой АПЛ. Моуринью прав – они играют очень грязно

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