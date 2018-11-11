Пушка блондина Агуэро, голы Сильвы и Гюндогана – «Сити» и Пеп легко разбили «МЮ» с Жозе

«Манчестер Сити» в матче 12-го тура чемпионата Англии на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» – 3:1.

Счет на 12-й минуте открыли хозяева: Рахим Стерлинг подал в штрафную, Бернарду переадресовал мяч Давиду Сильве, а тот отправил его в сетку.

В самом начале второго тайма «Сити» удвоил преимущество – это Серхио Агуэро сыграл в стенку с Риядом Марезом и прошил Давида де Хеа пушечным ударом.

«Юнайтед» отыграл один мяч ударом с пенальти: Эдерсон сфолил на Ромелу Лукаку, а Антони Марсьяль не промахнулся с точки.

Интрига продержалась до 86-й минуты, когда Илкай Гюндоган расстрелял Де Хеа после очередного ассиста Бернарду.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 32 очками. Отрыв от «Ливерпуля» – 2 балла.

Команда Хосепа Гвардиолы выиграла прошлый чемпионат, набрав 100 очков.

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