Жозе Моуринью зря испортил Пепу Гвардиоле праздник в апреле. Тот камбэк «МЮ» сделал «Сити» сильнее

В апреле «Сити» готовился закольцевать уникальный сезон красивым штрихом – победой в дерби. «Горожане» раздели команду Моуринью в первом тайме (2:0, а могло быть и 5:0), но расслабились слишком рано. Жозе двинул речь в раздевалке, мобилизовал команду, а приехавший на «Этихад» с голубыми волосами Погба положил двушку за 97 секунд.

Игроки «Юнайтед» вывернулись наизнанку, чтобы не стать «клоунами, которые стоят и смотрят, как «Сити» берет трофей». Смоллинг вонзил победный мяч и ненадолго вернул Моуринью статус гения, главным спутником которого в последние годы стал самообман. Тренер, критиковавший в первый приход в «Челси» автобусные команды, забыл, когда играл первым номером, и выезжает лишь за счет интриг против лидеров «МЮ».

Жозе потешил самолюбие и успокоился. То поражение не сделало чемпионство «Сити» менее заслуженным, зато в паре с выносом от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов отрезвило Гвардиолу и побудило к прогрессу. Пока Моур скулил и критиковал исполнительного директора Вудворда, отказавшего ему в приобретении нужных игроков в трансферное окно, лидеры «горожан» вышли из отпуска раньше запланированного – чтобы лучше проникнуться философией тренера и разорвать конкурентов еще убедительнее.

В новом сезоне Агуэро залечил травму колена и вышел на космический уровень. Платиновый блондин забил восьмой мяч в манчестерском дерби, сравнялся по этому показателю с Уэйном Руни и возглавил бомбардирский чарт АПЛ. В 14 последних домашних матчах аргентинец поучаствовал в 23 голах команды. Часто томившийся в запасе в прошлом сезоне Бернарду Силва выбил место в основе, и игра команды расцвела – с португальцем «Сити» стал еще более непредсказуемым и воздушным.

После апрельского недоразумения на «Этихад» команда Гвардиолы выдала беспроигрышную серию в АПЛ из 18 матчей, в то время как «Юнайтед» проиграл уже пять раз и скатился в конец первого десятка. Третий мяч «Сити» в ворота де Хеа получился символичным для выбранного Пепом вектора развития игры команды – комбинация, точку в которой поставил Гюндоган, составила 44 паса. Лучший показатель с 2015-го, когда Мата проткнул «Саутгемптон», а «Юнайтед» еще играл во что-то напоминающее футбол.

Пропустив уже на 12-й минуте, Моуринью ощутил себя так же неловко, как инженер Эрнест Павлович Щукин из «Двенадцати стульев». Жозе намылился на игру с тремя опорниками, а когда почувствовал щелчок испанского замка, осознал непоправимость случившегося – запасного плана у португальца не было. Марсьяль забил в пятой игре подряд, но в отсутствие травмированного Погба у «МЮ» не оказалось игрока, способного организовать еще хотя бы один толковый подход к рамке Эдерсона.

Гвардиола в 11-й раз разбил Жозе – ни один другой тренер так часто не уделывал Особенного. Победа получилась убедительной и многозначительной, обнажив полное бессилие Моуринью и уверенность Пепа в выбранном курсе. Пока португалец воюет со своими демонами, испанец уверенно шагает к очередному титулу.

Пушка блондина Агуэро, голы Сильвы и Гюндогана – «Сити» и Пеп легко разбили «МЮ» с Жозе

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» – 3:1