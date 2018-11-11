«Ман Сити» забил в ворота «МЮ» спустя 44 передачи – это самая длинная комбинация в АПЛ за 3 года

Третьему голу «Манчестер Сити» в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче 12-го тура АПЛ (3:1) предшествовали 44 передачи. Финальный пас на Илкая Гюндогана отдал Бернарду Силва.

«Сити» соорудил самую длинную голевую комбинацию в АПЛ с сентября 2015 года – тогда полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата забил в ворота «Саутгемптона» после 45 передач.

Помимо Гюндогана, голами в прошедшем манчестерском дерби отметились Давид Сильва, Серхио Агуэро и Антони Марсьяль (с пенальти).

«Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии с 32 очками, опережая «Ливерпуль» на 2 балла.

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