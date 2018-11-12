Моуринью: «Выезд в Турин – одно, игра с «Шахтером» – другое. Мы с «Сити» были в разных условиях»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал исход матча 12-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:3).

«Мы пропустили слишком много голов, ответственность за которые лежит на четверке защитников. Наше второе место в прошлом сезоне было хорошим достижением – в этом мы должны бороться за то, чтобы попасть в первую четверку. Матч против «Сити» нельзя назвать плохим перфомансом. До третьего гола соперника чувствовал, что это трудный матч.

Поехать в Турин, чтобы сыграть с одной из лучших команд мира – это одно дело. А сыграть дома с «Шахтером» и быть расслабленными – это совсем другое. Мы подошли к дерби в разных условиях», – приводит слова Моуринью BBC.

Голами в составе «Манчестер Сити» отметились Давид Сильва, Серхио Агуэро и Илкай Гюндоган.

За «Манчестер Юнайтед» забил Антони Марсьяль – француз реализовал пенальти.

Все голы можно посмотреть по ссылке.

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