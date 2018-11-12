Пеп Гвардиола нашел оружие против броневика Моуринью и добил Жозе. Вся тактика матча «Сити» – «МЮ»

В этом сезоне «Сити» подстраивался только под одну команду – «Ливерпуль». Чтобы в очередной раз не влететь Клоппу, Пеп сменил 4-3-3 на более осторожные 4-2-3-1. Пеп не боится никого, кроме Юргена: против остальных соперников чемпион Англии играл от себя. Так случилось и на этот раз: тактика и состав «горожан» легко предсказывались.

Другое дело – «Юнайтед». За три года в Манчестере Моуринью так и не нашел идеальную расстановку или сочетание игроков. Против «Сити» Моуринью выставил сверхоборонительный состав с тремя центральными полузащитниками-разрушителями: Эррерой, Матичем и Феллайни. На пресс-конференции Жозе объяснил это отсутствием Погба. По словам португальца, если бы Поль был здоров, Маруан остался бы на банке.

В любом случае, роль бельгийца была ключевой для стартового плана «Юнайтед». Вне зависимости от схемы, «Сити» строит атаки по схеме 3-1 (два центральных защитника плюс Уокер и Фернандиньо над ними). Моуринью отзеркалил их подход: три нападающих должны были персонально разбирать защитников, а мощнейший бельгиец – накрывать Фернандиньо. В традиционной для команд Моуринью персонально-ориентированной манере играли и все остальные, кроме центральных защитников: Матич плотно следил за Силвой, Эррера – за Сильвой, а крайние защитники накрывали Стерлинга и Мареза, даже когда те смещались в центр.

Недостаток плана Моуринью очевиден даже по этой картинке. Жозе разобрал всех игроков центра поля, но забыл о Менди. Из-за гибридного положения Уокера (крайний защитник в контратаках и при обороне, центральный защитник при позиционной атаке), атаки «Сити» естественно смещены в сторону более атакующего крайнего защитника – француза. Моуринью хотел под контроль центр, но совсем забыл о флангах, и был за это наказан. За первые 10 минут хозяева использовали численное преимущество на левом фланге как минимум три раза. Последняя попытка взлома этой зоны закончилась голом. Вот очень характерная сцена из начала матча – за счет смещений Агуэро и Менди «Сити» создает численное равенство на фланге и спокойно продвигает мяч через эту зону.

Важно: стартовый отрезок матча – еще один повод пнуть старомодную оборону Моуринью. Игроки «Юнайтед» бегают за игроками «Сити», а те знают, где мяч окажется в следующую секунду, заранее. Поэтому – а не только из-за лени отдельных игроков «Юнайтед», которым не очень нравится Моуринью – они были всегда на секунду быстрее защитников «красных».

Перед тем, как влететь «Сити» со счетом 0-6, тренер «Шахтера» Паулу Фонсека дал большое предматчевое интервью, где в деталях объяснил, как надо играть против команды Гвардиолы. Вряд ли Моуринью когда-нибудь решился бы взять его план (агрессивный и компактный прессинг, выжимание атак «Манчестера» на фланги), но иногда «Юнайтед» все-таки поджимал соседей. Проблема в том, что этот прессинг нарушал все условия по Фонсеке – не был ни агрессивным, ни компактным.

Показательный момент из самого начала матча: четверка игроков «Юнайтед» вылетает в прессинг, но он разбивается банальным пасом на вратаря. В такой ситуации «дьяволы» не знали, что делать, а конкретно в этом случае позволили отдать пас на Менди. Так же часто центральные защитники заигрывали Уокера: при прессинге он становился обычным крайним защитником и добавлял атаке «Сити» ширину.

Другая важная проблема прессинга «Юнайтед» – большие разрывы между четверкой и всеми остальными. Матич, Эррера и защитники не поддерживали прессинг, а «Сити» слишком крутая команда, чтобы не заполнить возникшие разрывы между линиями. В результате огромную свободу получил плывущий под давлением Фернандиньо. Бразилец был адресатом передачи от одного из крайних защитников и беспрепятственно двигал мяч в атаку.

К середине первого тайма «Сити» владел мячом 80% времени. Такие цифры точно не появились бы, если бы у Жозе была хоть какая-то идея, как отобрать мяч у команды Пепа. А не владея мячом, создавать моменты нельзя.

«Горжане» были в полном порядке, но если очень постараться, в первом тайме команды Пепа можно найти как минимум одно слабое место – оборона зоны между Фернандиньо и каждой из восьмерок. Теоретически это самая уязвимая точка в схеме 4-1-4-1 – в ней опорник должен покрывать огромную дистанцию. Так оказалось и на практкике: «Юнайтед» взламывал оборону «Сити» простыми диагональными передачами от фланговых игроков, чаще – левого крайнего защитника Шоу. Силва провел отличный матч в атаке, но часто не видел, как за его спиной открывается один из игроков атаки или даже Феллайни – поэтому его выступление нельзя назвать идеальным. Гол «Юнайтед» тоже пришел после диагональной передачи от флангового игрока – в каком-то смысле это тоже можно считать частью тенденции.

Возможно, именно поэтому во втором тайме «Сити» прессинговал «Юнайтед» еще более интенсивно, чем в первом. Одна из восьмерок вылетала на центрального защитника «дьяволов», превращая 4-1-4-1 в ситуативные 4-4-2 и мешая выходу из обороны в атаку. В любом случае, даже в первой половине встречи «Юнайтед» не нанес ни одного удара в створ. Команда Моуринью с трудом трансформирует проникновения на чужую треть в опасные моменты – Гвардиола мог даже не напрягаться.

Обычно Жозе преподносят как короля замен и перестановок, которые якобы маскируют изначальные несовершенства его команд и переворачивают игру. Возможно, это правда, но воскресенье точно не было днем португальца: все его изменения только испортили игру «Юнайтед».

Первый шаг – изменение позиций крайних атакующих полузащитников. В самом начале матча они играли узко и ориентировались по центральным защиникам «Сити». Уже после первого гола и Марсьяль, и Рэшфорд заиграли шире, помогая крайним защитникам сдерживать фланговые атаки. Банально, но из-за этого «Юнайтед» начал хуже контролировать центр. Это прибило команду Моуринью окончательно: в эпизоде со вторым голом «Сити» порвал именно центр «Юнайтед».

В этот раз оказался неудачным и финальный штурм Моуринью. Для большей стабильности в обороне и лучшего контроля мяча Гвардиола выпустил на поле Гюндогана. «Юнайтед» просто не мог отобрать мяч и атаковать. Даже с Матой, Лукаку, Санчесом и переходом на 4-2-3-1.

Главное впечатление от дерби Манчестера вряд ли удивит любого, кто внимательно следит за топами АПЛ. «Сити» вышел на принципиально другой уровень, нежели «Юнайтед». Разницу между двумя клубами может замаскировать отдельный удачный матч. На дистанции – или в ходе обычной игры – она будет очевидна.

«Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» имеют достаточно очков, чтобы стать чемпионами», – сказал Гвардиола на пресс-конференции. В списке потенциальных чемпионов нет «Юнайтед». Это констатация факта, а не троллинг или трешток.

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