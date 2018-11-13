ФА обвинила Дэниела Старриджа в ставках на матчи и предоставлении информации третьим лицам

Футбольная ассоциация Англии обвинила нападающего «Ливерпуля» Дэниела Старриджа в нарушении запрета правил на ставки.

«Дэниел Старридж обвиняется в нарушении правил ставок по двум пунктам. До 20 ноября нападающий должен ответить на предъявленные обвинения», – говорится в заявлении ФА.

Первый пункт, по которому обвинили Старриджа, – это 2 ставки на исход футбольных матчей, сделанные в январе 2018 года. Также футболисту вменяется в вину предоставление информации третьим лицам, которая впоследствии была использована для ставок.

О возможных санкциях против Старриджа пока не сообщается.

В сезоне-2018/19 Старридж провел за «Ливерпуль» 7 матчей и забил 4 мяча.

Дэниел был признан лучшим игроком «красных» в сентябре.

Бартон дисквалифицирован на 18 месяцев за ставки

Курлык! Подписывайся на нас в твиттере