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ФА обвинила Дэниела Старриджа в ставках на матчи и предоставлении информации третьим лицам

ФА обвинила Старриджа в ставках и предоставлении информации третьим лицам
Eurosport

1 час назад

Если Дэниел не попадает в лазарет, он попадается на беттинге.

Футбольная ассоциация Англии обвинила нападающего «Ливерпуля» Дэниела Старриджа в нарушении запрета правил на ставки.

«Дэниел Старридж обвиняется в нарушении правил ставок по двум пунктам. До 20 ноября нападающий должен ответить на предъявленные обвинения», – говорится в заявлении ФА.

Первый пункт, по которому обвинили Старриджа, – это 2 ставки на исход футбольных матчей, сделанные в январе 2018 года. Также футболисту вменяется в вину предоставление информации третьим лицам, которая впоследствии была использована для ставок.

  • О возможных санкциях против Старриджа пока не сообщается.
  • В сезоне-2018/19 Старридж провел за «Ливерпуль» 7 матчей и забил 4 мяча.
  • Дэниел был признан лучшим игроком «красных» в сентябре.

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