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ФА обвинила Дэниела Старриджа в ставках на матчи и предоставлении информации третьим лицам
Если Дэниел не попадает в лазарет, он попадается на беттинге.
Футбольная ассоциация Англии обвинила нападающего «Ливерпуля» Дэниела Старриджа в нарушении запрета правил на ставки.
«Дэниел Старридж обвиняется в нарушении правил ставок по двум пунктам. До 20 ноября нападающий должен ответить на предъявленные обвинения», – говорится в заявлении ФА.
Первый пункт, по которому обвинили Старриджа, – это 2 ставки на исход футбольных матчей, сделанные в январе 2018 года. Также футболисту вменяется в вину предоставление информации третьим лицам, которая впоследствии была использована для ставок.
- О возможных санкциях против Старриджа пока не сообщается.
- В сезоне-2018/19 Старридж провел за «Ливерпуль» 7 матчей и забил 4 мяча.
- Дэниел был признан лучшим игроком «красных» в сентябре.
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