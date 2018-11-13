Алексис Санчес и Ромелу Лукаку сообразили 4 паса за 57 минут дерби, а пионер Гвардиолы – 7 за две

Статистика говорит: дорогу молодым.

11 ноября «Манчестер Сити» уничтожил «МЮ» (3:1) в дерби на «Этихаде». Твиттер аналитической программы Match of the Day опубликовал любопытную статистическую выкладку с матча. Она посвящена результативным действиям игроков. Так, форварды «Юнайтед» Лукаку и Санчес отдали четыре паса (один у чилийца и три на счету бельгийца) за 57 минут, в то время как 18-летний Фил Фоден из «Сити» оформил 7 передач всего за две.

Фоденом уже интересуются дортмундская «Боруссия» и «Ювентус».

Фил – воспитанник академии «горожан».

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