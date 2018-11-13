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Сеск Фабрегас подленько передвинул спрей-отметку поближе к воротам, когда судья отвернулся

Фабрегас подленько передвинул спрей-отметку поближе к воротам, когда судья отвернулся
Eurosport

1 час назад

Каков наглец.

11 ноября «Челси» и «Эвертон» скатали нулевую ничью.

Вместо голов этот матч украсил эпизод с участием Сеска Фабрегаса. Арбитр напшикал баллончиком отметку штрафного, а испанец предприимчиво переместил ее ближе к воротам «Эвертона». Когда судья отвернулся, разумеется. Момент зафиксировали камеры, но футболиста «Челси» никто не наказал за читерство.

  • Инсайдеры сообщают, что Фабрегас покинет «Челси» в конце сезона из-за недостатка игровой практики.
  • В этом сезоне испанец трижды выходил на поле в матчах АПЛ.
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