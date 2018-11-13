Telegraph: Моуринью купит в «МЮ» Шкриниара или Алдервейрелда зимой, если продаст Байи и Рохо

С проблемной позицией манкунианцев все ясно.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью уже долгое время нацелен на приобретение центрального защитника. Как сообщает Telegraph, коуч второй сезон подряд интересуется дефом «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелдом и Миланом Шкриниаром из «Интера».

Ради реализации одной из этих сделок Жозе готов продать Эрика Байи и Маркоса Рохо.

Рохо находится в расположении «Юнайтед» с 2014 года.

Байи – с 2016-го. Это был первый трансфер Моуринью на посту тренера «дьяволов».

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