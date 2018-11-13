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The Times: ФА ужесточит лимит на легионеров в АПЛ после Брексита

The Times: ФА ужесточит лимит на легионеров в АПЛ после Брексита
Eurosport

43 мин. назад

Придется несладко.

Процесс выхода Великобритании из Евросоюза – Брексит – повлечет за собой новые правила относительно гражданства игроков Премьер-лиги.

Об этом футбольная ФА переговорит с руководством АПЛ уже на этой неделе. The Times сообщает, что по новому правилу в заявку команды попадут не более 12 игроков с небританским паспортом – раньше можно было иметь 17 иностранцев в заявке.

Если клубы откажутся подчиняться, то их футболистам придется выполнять те же условия, что гражданам других государств, когда получают разрешение на работу в стране – провести не менее 75% матчей за национальную сборную за определенный промежуток времени.

  • Ожидается, что Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года.
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