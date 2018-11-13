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The Times: ФА ужесточит лимит на легионеров в АПЛ после Брексита
Придется несладко.
Процесс выхода Великобритании из Евросоюза – Брексит – повлечет за собой новые правила относительно гражданства игроков Премьер-лиги.
Об этом футбольная ФА переговорит с руководством АПЛ уже на этой неделе. The Times сообщает, что по новому правилу в заявку команды попадут не более 12 игроков с небританским паспортом – раньше можно было иметь 17 иностранцев в заявке.
Если клубы откажутся подчиняться, то их футболистам придется выполнять те же условия, что гражданам других государств, когда получают разрешение на работу в стране – провести не менее 75% матчей за национальную сборную за определенный промежуток времени.
- Ожидается, что Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года.
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