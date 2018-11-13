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The Telegraph: Алексис Санчес не покинет «МЮ», потому что ни один топ-клуб не заплатит такие деньги
Нужно быть скромнее, Алексис.
Инсайдер The Telegraph Джеймс Дакер сообщил, что чилийский форвард Алексис Санчес хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».
«Санчес изо всех сил пытается прижиться на северо-западе Англии. Но считается, что он ищет пути к отступлению из клуба всего через 10 месяцев после подписания контракта.
Ужасная форма и гигантская стоимость за футболиста, которому через месяц стукнет 30, отпугивает потенциальных покупателей. Единственный выход для обеих сторон – снижение цены и зарплаты Санчеса. Еще вариант: аренда, траты на которую возьмет на себя «Юнайтед». Сейчас на такую меру не пойдет ни одна из сторон», – пишет Дакер.
- Алексис Санчес перешел в «Манчестер Юнайтед» зимой 2018 года из «Арсенала» в обмен на Генриха Мхитаряна.
- Контракт чилийца с «красными дьяволами» длится до 2022 года. В девяти матчах сезона-2018/19 Санчес забил 1 мяч.
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