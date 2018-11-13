The Telegraph: Алексис Санчес не покинет «МЮ», потому что ни один топ-клуб не заплатит такие деньги

Инсайдер The Telegraph Джеймс Дакер сообщил, что чилийский форвард Алексис Санчес хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».

«Санчес изо всех сил пытается прижиться на северо-западе Англии. Но считается, что он ищет пути к отступлению из клуба всего через 10 месяцев после подписания контракта.

Ужасная форма и гигантская стоимость за футболиста, которому через месяц стукнет 30, отпугивает потенциальных покупателей. Единственный выход для обеих сторон – снижение цены и зарплаты Санчеса. Еще вариант: аренда, траты на которую возьмет на себя «Юнайтед». Сейчас на такую меру не пойдет ни одна из сторон», – пишет Дакер.

Алексис Санчес перешел в «Манчестер Юнайтед» зимой 2018 года из «Арсенала» в обмен на Генриха Мхитаряна.

Контракт чилийца с «красными дьяволами» длится до 2022 года. В девяти матчах сезона-2018/19 Санчес забил 1 мяч.

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