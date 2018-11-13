Eurosport
Новым боссом английской Премьер-лиги станет президент Animal Planet Сюзанна Диннэйдж
Animal Planet входит в один холдинг с Eurosport.
Исполнительный комитет английской Премьер-лиги выбрал нового исполнительного директора организации. Ею станет глава телеканала Animal Planet Сюзанна Диннэйдж.
«Я рада возможности получить эту фантастическую должность. Премьер-лига очень много значит для большого количества людей. Она представляет вершину профессионального спорта. Возможность возглавить такую динамичную и вдохновляющую организацию – огромная честь», – прокомментировала назначение Диннэйдж.
- Сюзанна приступит к работе в начале 2019 года. Прежний исполнительный директор АПЛ Ричард Скудамор, возглавлявший чемпионат с 1999-го, сложит полномочия в декабре 2018-го.
- Диннэйдж работала в Animal Planet с 2009 года и станет первой женщиной-руководителем крупной футбольной лиги.
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