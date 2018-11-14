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Адская травма вратаря из «Уотфорда» Каспера Дальберга – у него нет куска головы

Адская травма вратаря из «Уотфорда» – у него нет куска головы
Eurosport

55 мин. назад

Если вам меньше 18 или вы ждете ребенка, подумайте хорошенько перед просмотром.

Третий вратарь «Уотфорда» Понтус Дальберг получил чудовищное повреждение на тренировке.

«Это случилось с нашим молодым вратарем Понтусом Дальбергом в воскресенье на утренней тренировке. Получил коленом в лоб и искренне хотел подняться и уйти», – написал в твиттере основной кипер «шершней» и экс-игрок сборной Англии Бен Фостер.

На видео сложно смотреть. В левой части головы Дальберга будто нет куска кости. При этом на официальном сайте «Уотфорда» в отчете о тренировках нет сведений о падении или травме Понтуса.

  • 19-летний швед подписал 5,5-летний контракт с клубом АПЛ в январе 2018 года, но остался в аренде в «Гётеборге» и присоединился к команде лишь перед началом этого сезона.
  • Дальберг не провел ни одного официального матча за «шершней» в Премьер-лиге, Кубке Англии или Кубке Лиги.

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