Адская травма вратаря из «Уотфорда» Каспера Дальберга – у него нет куска головы

Третий вратарь «Уотфорда» Понтус Дальберг получил чудовищное повреждение на тренировке.

«Это случилось с нашим молодым вратарем Понтусом Дальбергом в воскресенье на утренней тренировке. Получил коленом в лоб и искренне хотел подняться и уйти», – написал в твиттере основной кипер «шершней» и экс-игрок сборной Англии Бен Фостер.

На видео сложно смотреть. В левой части головы Дальберга будто нет куска кости. При этом на официальном сайте «Уотфорда» в отчете о тренировках нет сведений о падении или травме Понтуса.

19-летний швед подписал 5,5-летний контракт с клубом АПЛ в январе 2018 года, но остался в аренде в «Гётеборге» и присоединился к команде лишь перед началом этого сезона.

Дальберг не провел ни одного официального матча за «шершней» в Премьер-лиге, Кубке Англии или Кубке Лиги.

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