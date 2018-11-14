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Адская травма вратаря из «Уотфорда» Каспера Дальберга – у него нет куска головы
Если вам меньше 18 или вы ждете ребенка, подумайте хорошенько перед просмотром.
Третий вратарь «Уотфорда» Понтус Дальберг получил чудовищное повреждение на тренировке.
«Это случилось с нашим молодым вратарем Понтусом Дальбергом в воскресенье на утренней тренировке. Получил коленом в лоб и искренне хотел подняться и уйти», – написал в твиттере основной кипер «шершней» и экс-игрок сборной Англии Бен Фостер.
На видео сложно смотреть. В левой части головы Дальберга будто нет куска кости. При этом на официальном сайте «Уотфорда» в отчете о тренировках нет сведений о падении или травме Понтуса.
- 19-летний швед подписал 5,5-летний контракт с клубом АПЛ в январе 2018 года, но остался в аренде в «Гётеборге» и присоединился к команде лишь перед началом этого сезона.
- Дальберг не провел ни одного официального матча за «шершней» в Премьер-лиге, Кубке Англии или Кубке Лиги.
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