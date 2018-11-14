Daily Telegraph: Давид де Хеа не продлит контракт с «МЮ», пока команда играет настолько плохо

Манкунианцы близки к тому, чтобы потерять лучшего вратаря АПЛ-2017/18.

Как сообщил Daily Telegraph, Давид де Хеа не торопится продлевать контракт с манчестерским клубом, чьи успехи на поле едва ли радуют его. Если «Юнайтед» не удержит испанца, то он сможет бесплатно покинуть клуб в конце сезона-2019/20. Боссы «МЮ» готовы еженедельно платить Давиду по 115 тысяч евро, но мотивация футболиста на пике карьеры – успехи на поле.

Контракт Де Хеа рассчитан до конца текущего сезона, но есть опция продления на год.

За 12 матчей АПЛ-2018/19 Давид пропустил 21 мяч, в то время как показатель всего прошлого сезона – 28.

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