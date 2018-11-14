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Клаудио Раньери вернулся в АПЛ, чтобы соскрести со дна «Фулхэм»
Будет ли еще одно английское чудо?
После 12-ти туров АПЛ «Фулхэм» терпит тотальное крушение на последнем месте – теперь разбираться с этим будет экс-коуч «Лестера» и «Нанта».
Официальный твиттер «Фулхэма» сообщил, что контракт с Клаудио Раньери подписан. Он сменит Славишу Йокановича, под руководством которого «дачники» пробили проездной до АПЛ в прошлом году.
Как сообщает владелец «Фулхэма» Шахид Хан, с Раньери заключен контракт на несколько лет – его подробности пока не оглашены.
- В прошлом сезоне Раньери тренировал «Нант». Клуб финишировал на девятой строчке чемпионата Франции.
- Раньери выиграл с «Лестером» АПЛ-2015/16.
- В летнее ТО «Фулхэм» потратил 114 миллионов евро – четвертый показатель в лиге.
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