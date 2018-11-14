Getty Images

Клаудио Раньери вернулся в АПЛ, чтобы соскрести со дна «Фулхэм»

Раньери вернулся в АПЛ, чтобы соскрести со дна «Фулхэм»
Eurosport

1 час назад

Будет ли еще одно английское чудо?

После 12-ти туров АПЛ «Фулхэм» терпит тотальное крушение на последнем месте – теперь разбираться с этим будет экс-коуч «Лестера» и «Нанта».

Официальный твиттер «Фулхэма» сообщил, что контракт с Клаудио Раньери подписан. Он сменит Славишу Йокановича, под руководством которого «дачники» пробили проездной до АПЛ в прошлом году.

Как сообщает владелец «Фулхэма» Шахид Хан, с Раньери заключен контракт на несколько лет – его подробности пока не оглашены.

  • В прошлом сезоне Раньери тренировал «Нант». Клуб финишировал на девятой строчке чемпионата Франции.
  • Раньери выиграл с «Лестером» АПЛ-2015/16.
  • В летнее ТО «Фулхэм» потратил 114 миллионов евро – четвертый показатель в лиге.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Серия роскошных ударов Ронни, который предсказуемо выбил сотню

00:52
Популярные видео
Малкин создал ассист, Кросби – 2, но «Питтсбург» начал новую серию из поражений
 179 просмотров4 ч
«Баффало» и «Тампе» хватило 15 секунд, чтобы забросить по шайбе
 69 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться