Клаудио Раньери вернулся в АПЛ, чтобы соскрести со дна «Фулхэм»

После 12-ти туров АПЛ «Фулхэм» терпит тотальное крушение на последнем месте – теперь разбираться с этим будет экс-коуч «Лестера» и «Нанта».

Официальный твиттер «Фулхэма» сообщил, что контракт с Клаудио Раньери подписан. Он сменит Славишу Йокановича, под руководством которого «дачники» пробили проездной до АПЛ в прошлом году.

Как сообщает владелец «Фулхэма» Шахид Хан, с Раньери заключен контракт на несколько лет – его подробности пока не оглашены.

В прошлом сезоне Раньери тренировал «Нант». Клуб финишировал на девятой строчке чемпионата Франции.

Раньери выиграл с «Лестером» АПЛ-2015/16.

В летнее ТО «Фулхэм» потратил 114 миллионов евро – четвертый показатель в лиге.

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках