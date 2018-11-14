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Маруан Феллайни наконец отстриг афро. Выбери лучший образ легенды «МЮ»

Феллайни наконец отстриг афро. Выбери лучший образ легенды «МЮ»
Eurosport

4 мин. назад

Buzz

Минус один бельгийский одуванчик.

Теперь болельщики «Манчестер Юнайтед» смогут четко разделить свою жизнь на «до» и «после».

Бельгийский полузащитник перевернул мир, выложив 14 ноября в инстаграм фоточку с новой прической (точнее, полным отсутствием старой). Кудри в стиле афро стали торговой маркой, фирменным знаком АПЛ, в которой Маруан играет с 2008 года.

Только ты решаешь, какой Феллайни был самым горячим.

  • Бельгиец перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2013-м.
  • Летом Маруан продлил контракт с макунианцами до 2020 года.
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