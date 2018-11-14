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Football Leaks: «Челси» предложил Канте уклониться от налогов через офшор, но Н'Голо отказался

Football Leaks: «Челси» предложил Канте уклониться от налогов через офшор, но Н'Голо отказался
Eurosport

34 мин. назадОбновлено 27 мин. назад

Даже главные разоблачители не могут сказать о нем плохого.

Новые инсайды от Football Leaks (выложенные на Mediapart) касаются полузащитника «Челси» Н'Голо Канте. Как выяснилось, француз создал компанию-офшор, но в дальнейшем отказался проводить финансовые операции, связанные с «Челси», через нее – чтобы таким образом освободить себя от налогов. Источник, близкий к ситуации, сообщил: «Н'Голо был непреклонен. Он просто хотел нормальную зарплату».

  • Недавно в СМИ появилась информация об интересе к французу со стороны мадридского «Реала» – на покупку Перес отложил 140 миллионов евро.
  • В 2016-м Канте перешел в «Челси» из «Лестера».
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