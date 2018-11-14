Football Leaks: «Челси» предложил Канте уклониться от налогов через офшор, но Н'Голо отказался

Новые инсайды от Football Leaks (выложенные на Mediapart) касаются полузащитника «Челси» Н'Голо Канте. Как выяснилось, француз создал компанию-офшор, но в дальнейшем отказался проводить финансовые операции, связанные с «Челси», через нее – чтобы таким образом освободить себя от налогов. Источник, близкий к ситуации, сообщил: «Н'Голо был непреклонен. Он просто хотел нормальную зарплату».

Недавно в СМИ появилась информация об интересе к французу со стороны мадридского «Реала» – на покупку Перес отложил 140 миллионов евро.

В 2016-м Канте перешел в «Челси» из «Лестера».

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках