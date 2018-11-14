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Матео Ковачич: «Ливерпуль» не станет чемпионом Англии, потому что за них играет Деян Ловрен»
Локальные хорватские подколы.
Полузащитник «Челси» Матео Ковачич отлично прожарил партнера по сборной Хорватии.
В Загребе представили документальный фильм о пути национальной команды к финалу ЧМ-2018. В нем авторы узнали мнение футболистов на фундаментальные вопросы.
«Ливерпуль» не станет чемпионом Англии? Почему? Потому что за них играет Деян Ловрен», – громко рассмеялся Ковачич. Полузащитника цитирует 24sata.hr.
- Матео и Ловрен знают друг друга не только по сборной, они выступали вместе еще в загребском «Динамо».
- Все сборы от документального фильма о хорватской команде пойдут в благотворительный фонд помощи детям.
- После 12 туров «Ливерпуль» и «Челси» идут без поражений в чемпионате Англии. «Красные» Ловрена опережают «синих» Ковачича на два балла и занимают второе место.
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