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Матео Ковачич: «Ливерпуль» не станет чемпионом Англии, потому что за них играет Деян Ловрен»

Ковачич: «Ливерпуль» не станет чемпионом, потому что за них играет Ловрен»
Eurosport

59 мин. назад

Локальные хорватские подколы.

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич отлично прожарил партнера по сборной Хорватии.

В Загребе представили документальный фильм о пути национальной команды к финалу ЧМ-2018. В нем авторы узнали мнение футболистов на фундаментальные вопросы.

«Ливерпуль» не станет чемпионом Англии? Почему? Потому что за них играет Деян Ловрен», – громко рассмеялся Ковачич. Полузащитника цитирует 24sata.hr.

  • Матео и Ловрен знают друг друга не только по сборной, они выступали вместе еще в загребском «Динамо».
  • Все сборы от документального фильма о хорватской команде пойдут в благотворительный фонд помощи детям.
  • После 12 туров «Ливерпуль» и «Челси» идут без поражений в чемпионате Англии. «Красные» Ловрена опережают «синих» Ковачича на два балла и занимают второе место.

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