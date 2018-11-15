Альваро Мората признался, что ходит к психологу из-за негативных эмоций и давления со стороны

Испанский форвард «Челси» Альваро Мората рассказал, что помощь врача вернула ему энтузиазм и любовь к футболу.

«Очень важно обладать уверенностью. Тогда и жизнь будет складываться хорошо. Сейчас я понял, насколько важно постоянно заниматься своей головой. Футбол – это не только физическая подготовка. Это умение противостоять давлению – над этим также необходимо работать, это самая важная вещь на поле. На самом деле, никогда об этом не задумывался. Когда игрок впервые слышит слово «психолог», он дает заднюю, но я понял, что мне нужна помощь. Сперва я стеснялся разговаривать со специалистом о своих проблемах. Для всех, у кого есть проблемы, возможность похода к психологу выглядит, скорее, негативно.

Но сейчас я счастливее, чем когда-либо был в «Челси» или национальной сборной, даже если демонстрирую не лучший результат на поле. Я снова забиваю, но при этом могу не показывать лучший футбол в своей жизни. И я продолжу ходить на приемы, они помогают мне справляться с давлением и эмоциями.

Я сказал жене и своей семье, что должен сделать шаг или два назад, чтобы снова получать удовольствие от футбола. В этот момент я осознал, что есть два пути: выслушать их и позволить тебе помочь или самому ухудшить ситуацию. Этим летом я подумал, что хочу перебраться в другую команду, туда, где не буду ощущать такого давления. Моя жена посмеялась и сказала: «Не говори чепухи». Теперь я вновь получаю удовольствие от игры. Все дело в правильных настройках в голове, которая управляет всем телом», – цитирует Морату ESPN.

В период с января по май-2018 Мората забил всего 3 мяча.

В сезоне-2018/19 Альваро заколотил 5 за 11 матчей. Психология – действенная штука.

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