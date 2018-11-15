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Guardian: ФИФА проверит академии «Челси» и еще четырех топ-клубов АПЛ на предмет нарушений
Нарушители не спрячутся.
После потока сливов о нарушениях со стороны молодежных академий международная федерация перешла к активным действиям.
Дисциплинарный комитет ФИФА проинспектирует пять академий топ-клубов Премьер-лиги, об этом сообщает The Guardian. Если выявятся нарушения – как, например, подписание несовершеннолетних игроков в обход правил – чиновники подвергнут клуб бану.
ФИФА еще в январе предъявила «Челси» обвинения в заключении нелегитимных контрактов с 25 несовершеннолетними футболистами. А 14 ноября на сайте Mediapart появилась информация от Football Leaks, что британскому клубу грозит двухлетний бан на трансферы (четыре ТО) и штраф в 440 тысяч евро. Информация об остальных четырех командах не уточняется, но есть подозрение, что среди них может быть «Манчестер Сити» – идентичное обвинение было предъявлено «горожанам» в сентябре 2017-го.
- Трансферный бан после незаконных контрактов с несовершеннолетними игроками получали «Барселона», а также мадридские «Атлетико» и «Реал».