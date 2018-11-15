Давид де Хеа отказался от нового контракта с «Манчестер Юнайтед». Это не бред, ему пора уйти

Топ-клубы, претендующие на титулы, обычно тащит полузащитник или форвард. Авторитет, который либо раздает передачи и выгрызает мяч, либо забивает его в сетку. В «МЮ» таких парней навалом: тянуть могут Погба, Лукаку, Мата, при определенных обстоятельствах даже Марсьяль и Рэшфорд. Но Моуринью все обставил так, что ключевой футболист «дьяволов» играет в перчатках. Тем страшнее для фанатов новость, что Де Хеа отложил ручку и не больше не думает о новом контракте.

Каждое лето пресса запускает инсайды об интересе к испанцу от топов вроде «ПСЖ» и «Реала». Раньше поводов для паники не было: у Давида долгосрочный контракт, космический ценник и наслаждение от игры на «Олд Траффорд». К ноябрю 2018-го ни один из этих доводов больше не котируется.

Давид де Хеа, «МЮ»Getty Images

Контракт Де Хеа рассчитан до лета 2019-го, но с возможностью клуба пролонгировать его еще на год. В любом случае полтора сезона ожидания не срок для терпеливого менеджмента, который мечтает о Месси в перчатках – так Давида назвал голкипер «Уотфорда» Бен Фостер. Например, для «Ювентуса» – клуба, который с 2011-го по 2018-й бесплатно схантил Пирло, Комана, Погба, Хедиру, Алвеса, Льоренте и Джана.

«В матче «МЮ» – «Ювентус» Де Хеа играл против своей будущей команды. Туринский клуб – мастер подобных сделок. Если «МЮ» не продаст Давида летом, туринцы просто дождутся завершения контракта», – отметил источник The Times.

Шокирующие новости подтвердил Моуринью – он тоже допустил вариант, при котором испанца скоро не будет на «Олд Траффорд» и бросил очередной камушек в Вудворда: «Не уверен, что Де Хеа продлит контракт. Если «МЮ» хочет становиться лучше, разумеется, очень важно сохранить Давида».

Чем дольше тянет Де Хеа, тем стремительнее падает его трансферная стоимость. Сейчас мадридец – третий по цене игрок «МЮ» и третий среди вратарей в мире. В клубе Давида опережают перекаченные Лукаку и Погба, в амплуа – Тер Штеген и Облак. У всех четверых контракты рассчитаны либо до 2021-го, либо до 2022 года, их котировки в ближайшее время не упадут.

Давид де ХеаPA Sport

Менеджеры «Ювентуса» и «ПСЖ» – абсолютные антиподы, но представляют для «МЮ» одинаковую угрозу. Бизнесмены из Италии вытрясут душу, чтобы сбить цену до нуля, шейхи из Парижа заплатят любые деньги, если почувствуют колебания манкунианцев. Примером для мужчин с «Олд Траффорд» остается Куртуа, которого «Челси» вынужденно отпустил в «Реал».

«МЮ» затянул переговоры и дождался худшего времени для продления контракта, потому что Де Хеа провалился в психологическую яму. Во-первых, он уезжал на ЧМ королем и потенциально лучшим голкипером турнира, а вернулся из-за вылета от России в 1/8 финала и пропустил почти все, что летело в рамку. Во-вторых, к игре 13-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» «дьяволы» подходят с отрицательной разницей мячей. За 12 матчей манкунианцы пропустили 21 раз, за весь прошлый чемпионат – 28.

Это безусловно давит на вратаря, потому что большинство фанатов смотрят исключительно на статистику. По простой логике, если команда пропускает больше, то хуже играют защитники и особенно вратарь. Но винить в этом Давида глупо, потому что в прошлом сезоне «МЮ» забрался в зону ЛЧ только благодаря ему. По модели ожидаемых голов, манкунианцы допустили у своих ворот намного больше убойных моментов, чем прямые конкуренты – «Сити», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ливерпуль». Проще говоря, из-за невероятной игры вратаря «МЮ» насобирал 12-15 лишних очков.

Резкое падение показателей в обороне во многом связано с перестройкой Жозе. Моуринью не ожидал, что уже на старте сезона подвиснет над увольнением, поэтому экстренно перестроил атаку. Оборонительный вариант больше не работает – португалец просит чаще атаковать. Особенный выдвигает футболистов выше к воротам соперника, но медлительные защитники «МЮ» оказались уязвимыми к передачам за спину.

МоуриньюGetty Images

Отчасти подобную проблему Гвардиола и Клопп решили покупкой новых вратарей – Эдерсон и Алиссон с удовольствием играют за штрафной и уверенно страхуют защитников. Де Хеа блистателен в рамке, но в стиле бразильцев действовать не умеет, из-за чего соперник чаще получает пространство для рывка напрямую к вратарю. Даже мастерства Давида не хватает, чтобы вытаскивать все выходы один на один.

Несмотря на кошмар в России, Де Хеа все еще топ, а вот уровень «МЮ» стремительно падает. Сейчас команда пропустила по 3 мяча в четырех матчах АПЛ (0 за весь прошлый сезон), отскок в Турине привел к обострению самовеличия Моуринью, из вакантных титулов в Англии остался только Кубок, а в плей-офф Лиги чемпионов «дьяволов» могут не пустить даже зомби из «Валенсии» и «Янг Бойз». Это не то, о чем мечтает востребованный вратарь в 28.

«Нужно быть реалистами – это не лучший наш сезон. Команда сыграла здорово всего пару раз, в остальных случаях выглядела неважно. Нам действительно нужно пропустить, чтобы отреагировать и создавать моменты. Не знаю, почему так», – сокрушается Де Хеа.

В моменты сомнения люди обычно спрашивают мнение близких, а отношение девушки Давида к Манчестеру на руку Турину и Парижу. «Этот город просто помойка. Приходится искать хоть какие-то интересные, красивые места, но даже они намного хуже Испании. Давид – единственная причина, по которой я это терплю», – бросила Эдурне Гарсия еще в 2015-м.

Влияние любимой, слабая игра команды и стремительное падение амбиций «МЮ» точно склонят Де Хеа к трансферу. Тем более, никто не забыл, что только сломанный факс помешал голкиперу свинтить в «Реал». За эти три года он мог стать легендой клуба, но взял лишь Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги. Сейчас даже «Ювентус» и «ПСЖ» предложат испанцу намного больше.

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