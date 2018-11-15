VAR появится в английской Премьер-лиге в сезоне-2019/20

Боссы клубов чемпионата Англии проголосовали за введение системы видеопомощи арбитрам в АПЛ.

По данным Associated Press, VAR появится на матчах Премьер-лиги только в сезоне-2019/2020.

Чемпионат Англии, считающийся самым продвинутым в мире, сильно запоздал с введением видеоповторов. Так VAR уже используется в чемпионатах Италии и Германии с прошлого сезона, в Испании – с этого. А УЕФА проводило совещание по экстренному внедрению видеопомощи в Лиге чемпионов-2018/19.

В Англии VAR использовался в Кубке страны и Кубке лиги с прошлого сезона, а в сентябре его тестировали в АПЛ.

VAR использовался ФИФА во время ЧМ в России.

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