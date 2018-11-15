PA Sport
VAR появится в английской Премьер-лиге в сезоне-2019/20
Прогресс дошел до островов.
Боссы клубов чемпионата Англии проголосовали за введение системы видеопомощи арбитрам в АПЛ.
По данным Associated Press, VAR появится на матчах Премьер-лиги только в сезоне-2019/2020.
Чемпионат Англии, считающийся самым продвинутым в мире, сильно запоздал с введением видеоповторов. Так VAR уже используется в чемпионатах Италии и Германии с прошлого сезона, в Испании – с этого. А УЕФА проводило совещание по экстренному внедрению видеопомощи в Лиге чемпионов-2018/19.
- В Англии VAR использовался в Кубке страны и Кубке лиги с прошлого сезона, а в сентябре его тестировали в АПЛ.
- VAR использовался ФИФА во время ЧМ в России.
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