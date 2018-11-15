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Аврам Глейзер встретился с саудовским принцем Салманом, который хочет купить «Манчестер Юнайтед»

Глейзер встретился с саудовским принцем, который хочет купить «МЮ»
Eurosport

46 мин. назад

Американцы могут получить очень много нефтебаксов.

Семья Глейзеров, возможно, готова к продаже манкунианцев.

Goal пишет, что представитель бизнес-семьи Аврам Глейзер встретился с принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль-Саудом. Наследный принц Саудовской Аравии, сын короля Салмана готов потратить на покупку «Манчестер Юнайтед» три миллиарда долларов (2,65 миллиарда евро).

Кроме королевской семьи Аврам Глейзер встретился с боссами местной федерации футбола. Формально Глейзер побывал в Аравии ради международного экономического форума Misk Global, председателем которого является принц.

  • Принц Салман – второй заместитель премьер-министра и самый молодой министр обороны в мире (33 года), глава королевского суда, председатель совета по экономическим вопросам и развитию страны и глава антикоррупционного комитета Саудовской Аравии.
  • Отец Аврама Глейзера Малкольм приобрел контрольный пакет акций «МЮ» в 2006 году за 1,47 миллиарда долларов.
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