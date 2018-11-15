Getty Images
The Telegraph: Венгер отказал «Фулхэму», потому что после «Арсенала» обещал не тренировать в АПЛ
Преданность «канонирам» до конца.
Перед тем, как связаться с Клаудио Раньери, «дачники» получили отказ от Арсена Венгера.
Владельцы «Фулхэма» и «Арсенала» Шахид Хан и Стен Кронке близко дружат. Босс «канониров» рекомендовал приятелю связаться с Венгером, несмотря на слабые результаты «Арсенала» в последние сезоны работы француза, пишет The Telegraph.
Но легенда «канониров» отказался от работы: Венгер пообещал, что после «Арсенала» не возглавит ни один клуб в АПЛ. Кроме того, француз надеется на работу в топ-клубе – он один из кандидатов на место главного тренера «Баварии».
- Арсен проработал в «Арсенале» 22 года и выиграл 17 трофеев, в том числе 3 чемпионства АПЛ.
- Раньери привел к титулу «Лестер» в сезоне-2015/2016.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте