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Нападающий «Челси» Оливье Жиру: «Невозможно демонстрировать гомосексуальность в футболе»

Жиру: «Невозможно демонстрировать гомосексуальность в футболе»
Eurosport

53 мин. назад

Предстоит очень много работы.

Нападающий сборной Франции и «Челси» Оливье Жиру поделился мнением о каминг-ауте, который сделал Томас Хитцльшпергер в 2014 году.

«Это было очень эмоционально. Тогда я сказал себе, что гомосексуальность в футболе демонстрировать нельзя. В раздевалке много тестостерона, вы делите номера, общий душ. Это все непросто.

Я понимаю боль и трудности парней, которые совершают каминг-аут; это настоящий тест после многих лет работы над собой. Я ультратолерантен в этом плане. Когда я был в «Монпелье», то снимался для журнала Têtu . В «Арсенале», когда меня попросили надеть радужные шнурки в поддержку гей-сообщества, я сделал это.

По этому вопросу в футболе предстоит много работы, если не сказать больше», – рассказал Жиру в интервью The Guardian.

  • Журнал Têtu – медиа для ЛГБТ-сообщества.
  • Томас Хитцльшпергер мог жениться в 2007-м, но расстался с невестой за месяц до свадьбы.
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