«Не падайте в обморок». Роман Абрамович заплатил 16,3 миллиона евро комиссии агентам Н'Голо Канте

Н'Голо Канте, может, и самый скромный человек в истории, но его окружение – даже близко нет.

The Sun со ссылкой на Football Leaks опубликовал детали переходе француза из «Лестера» в «Чесли» в 2016 году. За трансфер одного из лучших опорников мира «синие» отдали 51,9 миллиона евро. Но куда интереснее оказалась сумма, полученная агентами Канте Грегори Дакадом и Абделкаримом Дуи.

По данным Football Leaks, исполнительный директор «Челси» Мария Грановская написала в документах по трансферу Канте, адресованных Роману Абрамовичу, чтобы тот не падал в обморок. Дакад и Дуи получили 16,5 миллиона евро за переход их клиента из «Лестера».

Н'Голо КантеGetty Images

Вторым кандидатом на покупку был «ПСЖ», но французские законы ограничивают сумму комиссионных 10 процентами от покупки, что в случае Канте равнялось 5,2 миллионам евро. В Англии таких законов нет. Агенты настояли на трансфере в «Челси».

Канте попросил у «Челси» нормальную зарплату.

Ранее стало известно, что «Челси» предлагал Канте получать зарплату через офшор, чтобы снизить налоги. Н'Голо сначала согласился, но затем не стал подписывать документы.

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