Ришарлисон: «Я провалил даже ИЗО, где преподавал мой дядя. Футбол – единственная надежда в жизни»

Бразильский полузащитник «Эвертона» Ришарлисон разоткровенничался в интервью о роли футбола в своей жизни.

«Футбол – единственное, на что я мог рассчитывать в этой жизни. В школе дела шли неважно. Чтобы вы понимали – я завалил даже ИЗО, хотя его преподавал моя дядя», – рассказал Ришарлисон журналистам.

На поле бразильцу действительно комфортно: он забил уже 6 мячей в 10 матчах АПЛ.

На национальном уровне Ришарлисон выступает за команду Бразилии U-20.

Лофтус-Чик, Ришарлисон, Деле Алли и еще 7 главных талантов Англии в 2018 году

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках