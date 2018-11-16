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Ришарлисон: «Я провалил даже ИЗО, где преподавал мой дядя. Футбол – единственная надежда в жизни»
И смешно, и грустно.
Бразильский полузащитник «Эвертона» Ришарлисон разоткровенничался в интервью о роли футбола в своей жизни.
«Футбол – единственное, на что я мог рассчитывать в этой жизни. В школе дела шли неважно. Чтобы вы понимали – я завалил даже ИЗО, хотя его преподавал моя дядя», – рассказал Ришарлисон журналистам.
- На поле бразильцу действительно комфортно: он забил уже 6 мячей в 10 матчах АПЛ.
- На национальном уровне Ришарлисон выступает за команду Бразилии U-20.
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