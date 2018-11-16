Other Agency

Ришарлисон: «Я провалил даже ИЗО, где преподавал мой дядя. Футбол – единственная надежда в жизни»

Ришарлисон: «Я провалил даже ИЗО, где преподавал мой дядя. Футбол – единственная надежда в жизни»
Eurosport

34 мин. назад

И смешно, и грустно.

Бразильский полузащитник «Эвертона» Ришарлисон разоткровенничался в интервью о роли футбола в своей жизни.

«Футбол – единственное, на что я мог рассчитывать в этой жизни. В школе дела шли неважно. Чтобы вы понимали – я завалил даже ИЗО, хотя его преподавал моя дядя», – рассказал Ришарлисон журналистам.

  • На поле бразильцу действительно комфортно: он забил уже 6 мячей в 10 матчах АПЛ.
  • На национальном уровне Ришарлисон выступает за команду Бразилии U-20.

Лофтус-Чик, Ришарлисон, Деле Алли и еще 7 главных талантов Англии в 2018 году

Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ханю притворился облачком и нежно парил надо льдом в Москве во время короткой программы

01:31
Популярные видео
«Битва за Нью-Йорк» вышла на загляденье, «Айлендерс» и «Рейнджерс» на двоих забросили 12 шайб
 345 просмотров11 ч
Кучеров за 91 секунду сделал три ассиста на Пойнта и уронил «Питтсбург» в подвал Востока
1 475 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться